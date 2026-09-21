 Televisoras suspenden cobertura de Trump tras veto presidencial
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Cadenas de televisión suspenden cobertura de Trump tras veto

Trump, que anunció la prohibición el pasado viernes, volvió a defender su postura este lunes, asegurando que “la Casa Blanca no está emprendiendo un ataque contra la prensa libre”.

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Donald Trump, presidente estadounidense, EFE
Donald Trump, presidente estadounidense / FOTO: EFE
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Las principales cadenas de televisión de EE. UU., ABC, CBS, Fox News y NBC, acordaron este lunes suspender la cobertura conjunta de los actos del presidente Donald Trump, después de que la Casa Blanca vetara el acceso de CNN, MS NOW y Politico para realizar su labor periodística.

Las cuatro cadenas, que comparten con CNN la responsabilidad de ofrecer cobertura televisiva de los eventos presidenciales, lo que supone la distribución de imágenes a todo el mundo, decidieron solidarizarse con sus compañeros vetados.

Trump, que anunció la prohibición el pasado viernes, volvió a defender su postura este lunes, asegurando en un mensaje en su red Truth Social que "la Casa Blanca no está emprendiendo un ataque contra la prensa libre". "Está emprendiendo un ataque contra las "fake news' (noticias falsas), un fenómeno que ha crecido como un cáncer en nuestro querido EE. UU.", añadió Trump.

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Donald Trump, presidente estadounidense - EFE

Por su parte, los medios afectados por el veto, CNN, MS NOW y Politico presentaron este mismo lunes una demanda contra Trump ante un juez federal en el Tribunal de Distrito de Washington D. C.

La demanda podría dar lugar a audiencias y alegatos legales por parte de la administración esta misma semana, según informaron los medios afectados en un comunicado conjunto. "Esta mañana (lunes), notificamos al Gobierno que presentamos una demanda hoy mismo para proteger nuestros derechos de la Primera Enmienda y defender el principio de que el Gobierno no decide qué informa o publica la prensa", indican los medios. "Sin previo aviso ni procedimiento alguno, la Casa Blanca revocó las credenciales de nuestros periodistas porque se oponía a nuestros reportajes", aseguran.

Además, los medios van a solicitar al tribunal que les restablezca el acceso a la Casa Blanca lo antes posible y presentarán una petición separada para solicitar una orden de emergencia que se mantenga vigente mientras se desarrolla el litigio.

*Con información de EFE

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