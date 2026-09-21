 Guatemala inaugura su primer túnel de viento para volar
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¡A volar sin avión! Guatemala estrena su primer túnel de viento abierto al público

Guatemala suma una nueva atracción para los amantes de la adrenalina: un túnel de viento que permite experimentar la sensación de volar.

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Túnel de viento, Tik Tok
Túnel de viento / FOTO: Tik Tok
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Sin lugar a duda, Guatemala ya tiene una nueva experiencia para quienes buscan emociones diferentes.  Se trata del primer túnel de viento abierto al público en el país, una propuesta que permite experimentar la sensación de estar en caída libre, pero dentro de un entorno controlado.

La atracción está vinculada a Gravity Skydive Guatemala, empresa especializada en experiencias de paracaidismo que opera en el país desde 2016 y cuenta con instructores certificados internacionalmente. Un túnel de viento es una estructura diseñada para generar una potente corriente de aire vertical.

@erick.floresva

🇬🇹 Guatemala tiene el primer túnel de viento abierto al público Agenda tu vuelo al 4434-7728 o escribiendo a @Gravity Skydive Guatemala 😮‍💨 #tuneldevientoguatemala #gravitytuneldeviento #paracaidismoguatemala

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Esta corriente permite que una persona pueda mantenerse suspendida y desplazarse en el aire, creando una sensación similar a la de una caída libre. A diferencia del paracaidismo tradicional, en esta experiencia no es necesario subir a un avión ni saltar desde una gran altura.

El vuelo se realiza dentro de una cámara especialmente diseñada para que el participante pueda experimentar la sensación de flotar. Este tipo de actividad también es conocido como paracaidismo indoor o simulador de caída libre.

Más de este nuevo túnel

Generalmente, antes de ingresar al túnel, los participantes reciben instrucciones sobre la posición del cuerpo, los movimientos básicos y las señales que utilizarán durante el vuelo. El nuevo túnel de viento en Guatemala busca convertirse en una alternativa para quienes quieren vivir la experiencia de volar por primera vez o simplemente probar una actividad diferente con amigos y familiares.

Gravity Skydive ya cuenta con experiencia en deportes aéreos y ofrece actividades de paracaidismo en sus instalaciones. Su centro se encuentra en el kilómetro 93 de la autopista a Puerto Quetzal.

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Quienes quieran conocer esta nueva atracción pueden agendar su vuelo al 4434-7728 o contactar directamente a Gravity Skydive Guatemala a través de sus redes sociales. La propuesta promete convertirse en una opción para quienes quieren desafiar la gravedad, sentir el viento y vivir una experiencia que hasta ahora parecía reservada para otros destinos.

Gravity Túnel de Viento ya forma parte de las nuevas opciones de entretenimiento y aventura que Guatemala ofrece a quienes buscan qué hacer en Guatemala y probar experiencias fuera de lo tradicional.

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