 48 Cantones y diputados abordan alza a combustibles
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48 Cantones de Totonicapán piden eliminar impuestos en lugar de subsidiar combustibles

Las autoridades indígenas solicitaron que no se apruebe el subsidio a los combustible y que, en su lugar, se aplique la suspensión de impuestos.

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Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán durante una conferencia de prensa en el Congreso el 28 de julio de 2026., archivo: EU
Autoridades de los 48 Cantones de Totonicapán durante una conferencia de prensa en el Congreso el 28 de julio de 2026. / FOTO: archivo: EU
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Los representantes de las comunidades de los 48 Cantones de Totonicapán se reunieron este lunes, 21 de septiembre, con los diputados electos por ese departamento para abordar la situación que enfrenta el país debido al alza de los precios de los combustibles, tomando en cuenta que no se ha concretado la aplicación de alguna medida para mitigar el impacto de la crisis.

Las autoridades indígenas les exigieron a los legisladores Julio Pedro Gómez, de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE); Alberto de León, de Cabal; y Sherol Ivon Arévalo Barrios, del bloque Valor, que no se apruebe el subsidio a los combustibles, pues reiteraron que esa no fue la petición que hicieron cuando viajaron a la capital.

El vicepresidente de la organización, Edvin Eduardo Rosales, dijo que fueron claros al indicar que lo que buscan es la suspensión del Impuesto a la Distribución de Petróleo (IDP) y otros tributos.

De igual manera, les manifestaron a los parlamentarios que, si en realidad quieren apoyar al pueblo, corresponde que se presente una propuesta de ley enfocada en reducir el salario a todos los funcionarios.

"No es justo que la población siga sufriendo y ellos bien gracias. Perdonen, pero es que realmente la población está sufriendo las consecuencias de lo que está viviendo el país. El país no puede seguir llorando sangre. El otro año se nos viene un año muy difícil con la sequía que se dio este año y, al final, ¿quién va a pagar ese plato roto?: nosotros. Y allá buenos banquetes. Hay diputados con buenos carros blindados, con guardaespaldas, con cuántos carros atrás de ellos para resguardar la seguridad, y el ciudadano ¿cómo viaja?", expresó Rosales.

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Diputados se pronuncian sobre propuestas en discusión

Tras escuchar los planteamientos de las autoridades indígenas, el diputado de Cabal, dijo que si dentro de las propuestas que se les presenten sobre el tema de los combustibles se incluye la aplicación de un subsidio estaría votando en contra.

Mientras tanto, el legislador de la UNE aseguró que mañana estarán votando a favor de las objeciones presentadas a la ley aprobada que fija precios de referencia.

De la misma manera, la parlamentaria de Valor dijo que la mayoría de iniciativas contemplan un subsidio, por lo que su voto sería en contra, pero indicó que se debe tomar en cuenta de que la iniciativa aprobada fue la que envió el Ejecutivo.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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