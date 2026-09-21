Ejército de Guatemala recibe armamento comprado a EE. UU.

Guatemala recibió el primer lote de armamento adquirido a los Estados Unidos de América, luego de que fuera levantado el embargo militar que estuvo vigente por casi medio siglo. La medida busca fortalecer al Ejército guatemalteco, con el fin de que continúe con las acciones del combate al crimen.
En horas de la mañana de este lunes 21 de septiembre aterrizó en la Fuerza Aérea Guatemalteca el vuelo procedente de territorio estadounidense en el que se trasladaban los equipos de armamento individual y colectivo que fueron comprados.
El Ejecutivo destacó que se trata de una primera entrega de varias que estarán ingresando al país ahora que se pudieron retomar las compras militares de Gobierno a Gobierno con la nación norteamericana, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las fuerzas armadas y la cooperación en seguridad entre ambos países.
En el marco de la recepción de estos equipos, las autoridades de Guatemala destacaron que EE. UU. representa un socio y aliado estratégico para el combate del narcotráfico y el crimen organizado en general.
De igual forma, se indicó que la adquisición es parte del programa de Modernización y Transformación de las tres Fuerzas del Ejército de Guatemala y responde a los resultados alcanzados por el país en el combate a los diferentes delitos.
Acto de entrega
Levantamiento del embargo militar
El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, confirmó en marzo pasado que Estados Unidos levantó el embargo militar a Guatemala, el cual se mantuvo vigente por 47 años debido al irrespeto a los derechos humanos.
El funcionario resaltó en ese momento que la decisión se dio al ser tomados en cuenta los "resultados históricos" que el país ha logrado durante la actual administración gubernamental.
"Nuestro esfuerzo ha permitido afianzar de manera histórica la relación con nuestro mayor socio: Estados Unidos de América", dijo.
"Como resultado de esta confianza y cooperación estratégica, se han alcanzado avances concretos, entre ellos, el levantamiento del embargo militar de Guatemala que ha permitido que, después de 47 años, casi medio siglo, ahora el Gobierno de Guatemala, dirigido por el presidente Bernardo Arévalo, pueda hacer negocios de Gobierno a Gobierno con EE. UU. y con esto incrementar las capacidades de las fuerzas armadas",
agregó el jefe del Ejército.
El ministro dijo que, tras el levantamiento del embargo militar, para este año Guatemala tiene previsto destinar unos 52,2 millones de dólares para la compra de armas y equipo para las fuerzas castreneses.