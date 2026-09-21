 Ejército de Guatemala recibe armamento comprado a EE. UU.
Nacionales

Ejército de Guatemala recibe armamento comprado a EE. UU.

La adquisición se concretó tras el levantamiento del embargo que estuvo vigente por más de 40 años.

Compartir:
El vuelo que traslada el armamento adquirido por Guatemala a Estados Unidos aterrizó el 21 de septiembre de 2026 en la Fuerza Aérea Guatemalteca., Omar Solís/Emisoras Unidas
El vuelo que traslada el armamento adquirido por Guatemala a Estados Unidos aterrizó el 21 de septiembre de 2026 en la Fuerza Aérea Guatemalteca. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Guatemala recibió el primer lote de armamento adquirido a los Estados Unidos de América, luego de que fuera levantado el embargo militar que estuvo vigente por casi medio siglo. La medida busca fortalecer al Ejército guatemalteco, con el fin de que continúe con las acciones del combate al crimen.

En horas de la mañana de este lunes 21 de septiembre aterrizó en la Fuerza Aérea Guatemalteca el vuelo procedente de territorio estadounidense en el que se trasladaban los equipos de armamento individual y colectivo que fueron comprados.

El Ejecutivo destacó que se trata de una primera entrega de varias que estarán ingresando al país ahora que se pudieron retomar las compras militares de Gobierno a Gobierno con la nación norteamericana, con el objetivo de fortalecer las capacidades de las fuerzas armadas y la cooperación en seguridad entre ambos países.

En el marco de la recepción de estos equipos, las autoridades de Guatemala destacaron que EE. UU. representa un socio y aliado estratégico para el combate del narcotráfico y el crimen organizado en general.

De igual forma, se indicó que la adquisición es parte del programa de Modernización y Transformación de las tres Fuerzas del Ejército de Guatemala y responde a los resultados alcanzados por el país en el combate a los diferentes delitos.

Acto de entrega

Levantamiento del embargo militar

El ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, confirmó en marzo pasado que Estados Unidos levantó el embargo militar a Guatemala, el cual se mantuvo vigente por 47 años debido al irrespeto a los derechos humanos.

El funcionario resaltó en ese momento que la decisión se dio al ser tomados en cuenta los "resultados históricos" que el país ha logrado durante la actual administración gubernamental.

"Nuestro esfuerzo ha permitido afianzar de manera histórica la relación con nuestro mayor socio: Estados Unidos de América", dijo.

"Como resultado de esta confianza y cooperación estratégica, se han alcanzado avances concretos, entre ellos, el levantamiento del embargo militar de Guatemala que ha permitido que, después de 47 años, casi medio siglo, ahora el Gobierno de Guatemala, dirigido por el presidente Bernardo Arévalo, pueda hacer negocios de Gobierno a Gobierno con EE. UU. y con esto incrementar las capacidades de las fuerzas armadas", 

agregó el jefe del Ejército.

El ministro dijo que, tras el levantamiento del embargo militar, para este año Guatemala tiene previsto destinar unos 52,2 millones de dólares para la compra de armas y equipo para las fuerzas castreneses.

En Portada

Ejército de Guatemala recibe armamento comprado a EE. UU.t
Nacionales

Ejército de Guatemala recibe armamento comprado a EE. UU.

10:55 AM, Sep 21
Accidente en la ruta Interamericana deja seis heridos y complica el tránsitot
Nacionales

Accidente en la ruta Interamericana deja seis heridos y complica el tránsito

08:15 AM, Sep 21
Los últimos antecedentes entre Jamaica y Guatemalat
Deportes

Los últimos antecedentes entre Jamaica y Guatemala

10:11 AM, Sep 21
Tras allanamientos, Usac confirma que el campus central está abiertot
Nacionales

Tras allanamientos, Usac confirma que el campus central está abierto

09:06 AM, Sep 21
Angélica María y Angélica Vale visitan histórica iglesia en Guatemala y sorprenden a sus seguidorest
Farándula

Angélica María y Angélica Vale visitan histórica iglesia en Guatemala y sorprenden a sus seguidores

08:52 AM, Sep 21

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCLiga Nacionalredes socialesReal MadridEstados UnidosSeguridadComunicaciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar