Video de extraño objeto en el cielo de Irak sorprende a todos

El periodista e investigador del fenómeno OVNI, Jaime Maussan, volvió a generar debate en redes sociales tras compartir imágenes de un extraño objeto captado en los cielos de Medio Oriente.
El registro muestra una figura alargada y de apariencia vertical desplazándose por el cielo de la Gobernación de Salah al-Din, en Irak. Según la publicación, las imágenes fueron grabadas el 21 de marzo de 2025 y muestran al objeto moviéndose sin que se observe un mecanismo convencional de propulsión.
Maussan describió el fenómeno como un posible "humanoide volador", aunque hasta ahora no existe información que permita confirmar qué aparece realmente en las imágenes.
¿Qué dijo Jaime Maussan?
A través de sus redes sociales, el investigador señaló que el avistamiento continúa siendo un misterio y compartió su propia interpretación del registro.
Un extraño objeto vertical o posiblemente un humanoide volador fue grabado en Irak, Gobernación de Salah al-Din el 21 de marzo de 2025. Ahora hoy, sigue siendo un auténtico misterio".
La publicación provocó nuevamente comentarios entre usuarios interesados en los fenómenos aéreos no identificados. Algunas personas plantearon que podría tratarse de tecnología militar, un dron experimental, globos u otro objeto desplazándose a la deriva.
Otros usuarios consideran que la forma observada podría corresponder a un fenómeno aún no explicado.
Hasta el momento, no se ha presentado una fuente original del video ni un informe oficial de las autoridades iraquíes que determine la naturaleza del objeto. Por ello, las distintas interpretaciones sobre las imágenes permanecen como hipótesis sin confirmar.