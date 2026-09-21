 Angélica María y Angélica Vale sorprenden en iglesia histórica
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Angélica María y Angélica Vale visitan histórica iglesia en Guatemala y sorprenden a sus seguidores

Una visita muy especial y llena de emoción protagonizaron Angélica María y su hija, Angélica Vale, durante su paso por Guatemala. Las imágenes del momento no tardaron en llamar la atención de sus seguidores.

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Angélica María y Angélica Vale, Redes sociales Hermandad de Cristo Rey
Angélica María y Angélica Vale / FOTO: Redes sociales Hermandad de Cristo Rey
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Angélica María y Angélica Vale protagonizaron una especial visita durante su estancia en Guatemala. Madre e hija acudieron a la Parroquia de Nuestra Señora de Candelaria, ubicada en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, según dio a conocer la Hermandad de Cristo Rey a través de sus redes sociales.

La visita quedó documentada en varias fotografías en las que la reconocida actriz y cantante mexicana aparece acompañada de su hija dentro del templo y junto a integrantes de la comunidad religiosa.

"Una visita que nos honra y alegra el corazón", expresó la Hermandad de Cristo Rey al compartir las imágenes.

Un momento especial en Candelaria

De acuerdo con la publicación, Angélica María Hartman Ortiz llegó acompañada de Angélica María Vale Hartman y ambas tuvieron la oportunidad de recorrer y compartir algunos momentos dentro de la iglesia.

"Agradecemos profundamente su visita a nuestra casa, un lugar de fe, historia y devoción, y nos llena de alegría haber podido compartir con ellas este momento tan especial", señaló la Hermandad.

Las fotografías muestran a madre e hija observando algunas de las imágenes religiosas del recinto. En otra de las postales aparecen abrazadas y contemplando uno de los altares.

También fueron fotografiadas junto a miembros de la iglesia a las afueras del templo.

La visita de Angélica María a Guatemala

La presencia de Angélica María resulta especialmente llamativa por tratarse de una de las figuras más reconocidas del entretenimiento latinoamericano.

Con una extensa trayectoria en televisión, cine, teatro y música, la artista ha mantenido durante décadas un estrecho vínculo con el público de diferentes generaciones.

Su hija, Angélica Vale, siguió sus pasos dentro del espectáculo y ha desarrollado una carrera como actriz, cantante y conductora.

En esta ocasión, ambas dejaron por un momento los escenarios y las cámaras del entretenimiento para compartir una visita de carácter más personal y espiritual.

Una visita que quedó plasmada en fotografías

La Hermandad de Cristo Rey aprovechó sus redes sociales para agradecer públicamente la presencia de las artistas y compartir con sus seguidores algunos de los momentos vividos durante el recorrido.

"Que Nuestra Señora de la Candelaria las acompañe y bendiga siempre", expresó la organización religiosa al finalizar su mensaje.

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Angélica María y Angélica Vale - Hermandad de Cristo Rey

Las imágenes muestran un ambiente cercano y emotivo, con Angélica María y Angélica Vale recorriendo el templo y observando algunas de las imágenes religiosas.

La publicación rápidamente llamó la atención de los seguidores de la parroquia, quienes pudieron conocer esta inesperada visita de dos conocidas figuras del espectáculo mexicano a uno de los templos tradicionales de la capital guatemalteca.

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