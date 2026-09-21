Accidente en ruta Interamericana deja 6 heridos y caos vial

Seis personas resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado este lunes, 21 de septiembre, en el kilómetro 45 de la ruta Interamericana, dentro de la jurisdicción del municipio de Sumpango, Sacatepéquez. En el área hay complicaciones para la circulación vehicular.
Según la información difundida por las autoridades, en el lugar colisionaron un microbús y una camioneta agrícola. Las causas del percance no han sido establecidas.
Los equipos de los Bomberos Municipales Departamentales y de la Cruz Roja Guatemalteca trasladaron unidades de emergencia al lugar luego de ser notificados con respecto del aparatoso choque. Se mencionaba que había múltiples lesionados, por lo que se movilizaron de inmediato para brindar atención a los afectados.
Los socorristas realizaron labores de atención prehospitalaria de los seis pacientes, quienes presentaban golpes y posibles fracturas en diferentes partes del cuerpo. Tras ser estabilizados, los lesionados fueron ingresados a centros asistenciales para recibir atención médica.
Cierre parcial de la ruta
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) dio a conocer que en el área donde ocurrió el accidente se mantiene obstaculizado el paso en el carril izquierdo, en el tramo que conduce hacia el occidente.
Las brigadas de la institución mantienen presencia en la zona afectada para regular el paso vehicular. Se reporta congestionamiento en el perímetro, por lo que se pidió a los usuarios tomar las precauciones necesarias.
Otro percance vial
Un accidente de tránsito se registró en el kilómetro 67 de la ruta hacia Yepocapa, Chimaltenango, donde un autobús se salió de la carretera, aparentemente debido a problemas mecánicos.
Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar para atender la emergencia. Los técnicos en urgencias médicas evaluaron a varias personas que presentaban crisis nerviosa tras el incidente.
De acuerdo con el reporte de los socorristas, no se reportaron personas heridas como consecuencia del accidente.
* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7