España anuncia la renovación de Luis de la Fuente

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) aprobó este lunes la renovación de Luis de la Fuente como seleccionador absoluto de España hasta 2032, en reconocimiento a los resultados obtenidos al frente de la Roja, que recientemente conquistó su segundo título mundial. El acuerdo garantiza la continuidad del técnico riojano durante los próximos años y le permitirá liderar al combinado español en dos grandes citas internacionales.
La ampliación contractual llega dos meses y dos días después de que España se proclamara campeona del mundo frente a Argentina. De la Fuente, quien asumió el cargo en diciembre de 2022, continuará al frente del proyecto de la selección española durante el Mundial de 2030, que se celebrará en España, Marruecos y Portugal, así como en la Eurocopa de 2032. De esta manera, la federación apuesta por mantener la continuidad del cuerpo técnico que ha encabezado los recientes éxitos del equipo nacional.
Hay Luis de la Fuente para rato
Tras confirmarse la renovación, De la Fuente expresó su satisfacción y dejó claro que el objetivo es mantener la ambición competitiva. "Queremos seguir mejorando. El éxito radica en competir, en poner todo lo que está en tu mano para un objetivo. No nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo mejor está por llegar. Todavía hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar", manifestó el seleccionador durante el acto, en el que estuvo acompañado por el presidente de la RFEF, Rafael Louzán.
La ceremonia se celebró en el campo principal de la Ciudad del Fútbol, con la presencia de la directiva federativa y varios de los trofeos conquistados por De la Fuente, entre ellos la Liga de Naciones de 2023, la Eurocopa de 2024 y los títulos europeos juveniles, además de la plata olímpica de Tokio 2020. Por su parte, Louzán destacó la importancia de prolongar la relación con el entrenador: "Estamos muy contentos de que llegara este gran día, porque es un día para hacer justicia en relación a la misión que esta casa tiene encomendada, dirigir a una federación y tenemos un referente, una persona excepcional que se llama Luis de la Fuente, para que esté siguiendo el camino que nos ha llevado hasta la gloria".