Capturan a alias “Psicópata”, señalado de quitarle la vida a su mamá

Las fuerzas de seguridad reportaron este lunes, 21 de septiembre, la captura de un hombre de 20 años, conocido con el alias "Psicópata", por ser el presunto responsable de provocarle la muerte a su propia madre. El caso se registró en la colonia La Nueva Esperanza, municipio de Siquinalá, Escuintla.
La Policía Nacional Civil (PNC) detalló que los agentes se presentaron al referido sector para darle seguimiento a una denuncia en la que se detallaba que una mujer había sido agredida y que perdió la vida como consecuencia de la gravedad de las heridas.
La institución fue alertada por ciudadanos y familiares del sindicado, quienes reportaron que el individuo supuestamente sostuvo una discusión con su progenitora y la tensión escaló hasta el extremo de llegar a agredirla.
De acuerdo con los testimonios recabados por las autoridades, el hombre tomó un tenedor y se acercó a la víctima para atacarla de tal forma que terminó provocándole la muerte.
Las investigaciones alrededor de estos hechos continúan en desarrollo con el objetivo de confirmar esa línea o esclarecer qué pudo haber ocurrido para que la persona perdiera la vida.
Mientras avanzan las averiguaciones, el sospechoso fue trasladado ante los órganos de justicia para dilucidar su situación legal.