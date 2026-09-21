Impactante choque en Izabal: motociclista es lanzado por los aires

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el fuerte accidente de tránsito en el que un motorista resultó gravemente herido luego de ser embestido de frente por un picop en el sector del Manacal, Los Amates, Izabal.
De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, el conductor del picop habría circulado a excesiva velocidad y realizado maniobras de adelantamiento en contra de la vía.
En determinado momento, al continuar con la maniobra, aparentemente no se percató de que un motociclista se aproximaba en sentido contrario y terminó impactándolo de frente.
La fuerza de la colisión provocó que el motorista saliera expulsado varios metros por los aires, antes de caer sobre la carretera. En la grabación se observa al hombre tendido sobre el asfalto, aparentemente con lesiones de consideración.
Personas que se encontraban en el sector se acercaron para auxiliar al motorista y alertaron a los cuerpos de socorro sobre lo ocurrido. Posteriormente, el herido fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.
Se desconoce estado de salud del motorista
Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad del motorista, la gravedad exacta de las lesiones que sufrió ni su estado de salud.
Tampoco se cuenta con información oficial sobre la identidad del conductor del picop, ni se ha establecido si fue detenido por las autoridades tras el percance.
El accidente ha generado preocupación entre usuarios que circulan por esa carretera, quienes han señalado el peligro de realizar maniobras de adelantamiento sin las debidas precauciones, especialmente en tramos donde circulan vehículos en ambos sentidos.
Las autoridades hacen un llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, evitar adelantamientos peligrosos y mantener la atención en la carretera, ya que una maniobra imprudente puede provocar accidentes de graves consecuencias.