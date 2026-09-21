 Impactante choque en Izabal: motociclista es lanzado por los aires
Viral

Cámara capta violento choque que lanzó por los aires a un motorista en Izabal

Picop rebasa contra la vía y provoca impactante accidente en Los Amates.

Compartir:
Motorista sale expulsado por los aires tras ser embestido por un picop en Los Amates., Captura de pantalla video de Facebook.
Motorista sale expulsado por los aires tras ser embestido por un picop en Los Amates. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Un video que se ha viralizado en redes sociales muestra el fuerte accidente de tránsito en el que un motorista resultó gravemente herido luego de ser embestido de frente por un picop en el sector del Manacal, Los Amates, Izabal.

De acuerdo con las imágenes que circulan en redes sociales, el conductor del picop habría circulado a excesiva velocidad y realizado maniobras de adelantamiento en contra de la vía. 

En determinado momento, al continuar con la maniobra, aparentemente no se percató de que un motociclista se aproximaba en sentido contrario y terminó impactándolo de frente.

La fuerza de la colisión provocó que el motorista saliera expulsado varios metros por los aires, antes de caer sobre la carretera. En la grabación se observa al hombre tendido sobre el asfalto, aparentemente con lesiones de consideración.

Personas que se encontraban en el sector se acercaron para auxiliar al motorista y alertaron a los cuerpos de socorro sobre lo ocurrido. Posteriormente, el herido fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

Se desconoce estado de salud del motorista 

Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente la identidad del motorista, la gravedad exacta de las lesiones que sufrió ni su estado de salud.

Tampoco se cuenta con información oficial sobre la identidad del conductor del picop, ni se ha establecido si fue detenido por las autoridades tras el percance.

El accidente ha generado preocupación entre usuarios que circulan por esa carretera, quienes han señalado el peligro de realizar maniobras de adelantamiento sin las debidas precauciones, especialmente en tramos donde circulan vehículos en ambos sentidos.

Las autoridades hacen un llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, evitar adelantamientos peligrosos y mantener la atención en la carretera, ya que una maniobra imprudente puede provocar accidentes de graves consecuencias.

En Portada

Capturan a alias Psicópata, señalado de quitarle la vida a su mamát
Nacionales

Capturan a alias "Psicópata", señalado de quitarle la vida a su mamá

07:27 AM, Sep 21
Villa Nueva: Un hombre fallece en ataque armadot
Nacionales

Villa Nueva: Un hombre fallece en ataque armado

06:24 AM, Sep 21
Selección de España anuncia la renovación de Luis de la Fuentet
Deportes

Selección de España anuncia la renovación de Luis de la Fuente

07:10 AM, Sep 21
Remesas a Guatemala crecen 6,6 % en siete meses de 2026t
Nacionales

Remesas a Guatemala crecen 6,6 % en siete meses de 2026

07:05 AM, Sep 21
Cámara capta violento choque que lanzó por los aires a un motorista en Izabalt
Viral

Cámara capta violento choque que lanzó por los aires a un motorista en Izabal

07:49 AM, Sep 21

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCLiga Nacionalredes socialesReal MadridEstados UnidosEE.UU.Comunicaciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar