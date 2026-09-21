Inglaterra reporta cinco bajas para la UEFA Nations League

Apenas comienza la fecha FIFA y la Selección de Inglaterra, dirigida por Thomas Tuchel, ya afronta complicaciones en su convocatoria. Los ‘Tres Leones’ anunciaron este lunes que cinco futbolistas quedaron fuera de los próximos compromisos correspondientes a la UEFA Nations League 2026/27.
Tino Livramento, Kobbie Mainoo, Cole Palmer, Marcus Rashford y Declan Rice son las cinco bajas confirmadas por el combinado inglés. "Han sido descartados de nuestros próximos partidos de la UEFA Nations League", informó Inglaterra a través de sus redes sociales. Ante estas ausencias, el cuerpo técnico decidió incorporar a James Garner y Morgan Gibbs-White, quienes se sumarán a la concentración este martes.
Inglaterra con partidos complicados en la Nations League
Inglaterra forma parte del Grupo A3 de la competición junto a España, Croacia y Chequia. Su calendario comenzará el 26 de septiembre frente a España en Wembley, mientras que el 29 visitará a Chequia en Praga. Posteriormente, el 3 de octubre se enfrentará a Croacia en Rijeka, en un encuentro que se disputará a puerta cerrada, y cerrará esta primera etapa el 6 de octubre ante Chequia nuevamente en Wembley.
La actividad del conjunto inglés continuará en noviembre. El 12 recibirá a Croacia en Wembley y el 15 visitará a España. Los encuentros de la fase de grupos representan los primeros compromisos oficiales de Inglaterra en esta edición de la UEFA Nations League, en la que Tuchel deberá afrontar el calendario con varias ausencias desde el inicio.