Villa Nueva: Un hombre fallece en ataque armado

Los cuerpos de socorro dieron a conocer que durante horas de la noche del pasado domingo, 20 de septiembre, ocurrió un hecho de violencia en el municipio de Villa Nueva, Guatemala, el cual dejó como saldo una persona fallecida. Las autoridades le dan seguimiento al caso.
Los bomberos Voluntarios fueron notificados por los transeúntes con respecto a un ataque armado que había ocurrido en la 1ª calle "A" y 15 avenida "B" de la colonia Mario Alioto, zona 4 de la referida localidad.
De inmediato se movilizaron al lugar los elementos de la 25 Compañía para darle seguimiento a la emergencia, pues se les indicó que había al menos una persona afectada que necesitaba asistencia de forma urgente.
Los técnicos en urgencias médicas hicieron una verificación en el área y determinaron que sobre la acera peatonal se encontraba un hombre en estado inconsciente y con evidentes señales de violencia.
"La persona ya no contaba con signos vitales por presentar múltiples heridas de bala en diferentes partes del cuerpo", explicó Leandro Amado, vocero de la institución de socorro.
La víctima no pudo ser identificada. Solo se determinó que tenía aproximadamente 30 años de edad.
Los agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público se presentaron al lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes que permitan avanzar en la investigación del crimen y trasladar al fallecido al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para su identificación.