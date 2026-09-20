 Inter Miami paga la resaca de la Campeones Cup
Deportes

Inter Miami paga la resaca de la Campeones Cup

El equipo de Lionel Messi cedió un empate 2-2 contra San Diego en el debut liguero del entrenador argentino 'Kily' González.

Compartir:
Inter Miami empató 2-2 ante San Diego
Inter Miami empató 2-2 ante San Diego / FOTO: @InterMiamiCF
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Inter Miami de Lionel Messi cedió este domingo un empate 2-2 contra San Diego en el debut liguero del entrenador argentino 'Kily' González cuatro días después de conquistar la Campeones Cup tras derrotar al Cruz Azul mexicano.

Lionel Messi y Luis Suárez fueron los goleadores del Inter Miami, que además de los dos puntos también cede la segunda plaza en la Conferencia Este en favor del New England Revolution, ambos empatados en 46 enteros.

Fue la vigésima diana de Messi, máximo goleador de la MLS, y la decimotercera de Suárez en este 2026. Entre ambos suman más de la mitad de los goles del equipo: 33 de 63.

Para el San Diego, el danés Anders Dreyer firmó un doblete, con el que abrió el marcador en Miami y después puso el empate definitivo tras la remontada efímera del Inter, dejando en evidencia en ambas ocasiones a la defensa local.

Los goles del partido

Dreyer adelantó al San Diego en el minuto 12, Messi empató en el 23, Suárez puso por delante al Inter Miami en el 74 y el danés volvió a igualar el partido en el 82.

El de Messi fue un tiro libre directo con mucha rosca que impactó en el poste antes de entrar en la portería de CJ dos Santos, mientras que el de Suárez fue un gran remate con poco ángulo desde dentro del área.

Este partido contra San Diego supuso el debut del 'Kily' González en la MLS después de un debut soñado el miércoles con la conquista de la Campeones Cup.

Este nuevo tropiezo deja al Inter Miami inmerso en una pelea con varios equipos como New England, Houston o St. Louis por las posiciones de la zona alta, claves de cara a los 'playoffs' para asegurarse la despita de las eliminatorias como local.

*Información EFE.

En Portada

Liberan bloqueos en Retalhuleu tras diálogo con manifestantest
Nacionales

Liberan bloqueos en Retalhuleu tras diálogo con manifestantes

07:52 PM, Sep 20
Retiran 16 cámaras de vigilancia en la zona 6 y El Mezquitalt
Nacionales

Retiran 16 cámaras de vigilancia en la zona 6 y El Mezquital

05:11 PM, Sep 20
Facebook e Instagram presentan fallas a nivel mundialt
Internacionales

Facebook e Instagram presentan fallas a nivel mundial

07:31 PM, Sep 20
San Pedro emite comunicado tras el arbitraje de Cristopher Coradot
Deportes

San Pedro emite comunicado tras el arbitraje de Cristopher Corado

07:51 PM, Sep 20
En medio de la polémica, Miss Grand Guatemala brilla con este vestido en el Miss Grand Internationalt
Farándula

En medio de la polémica, Miss Grand Guatemala brilla con este vestido en el Miss Grand International

09:31 AM, Sep 20

Temas

GuatemalaFútbolFutbol Guatemalteco#liganacionalPNCLiga NacionalReal Madridredes socialesEstados UnidosComunicacionesEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar