 Retiran 16 cámaras de vigilancia en la zona 6 y El Mezquital
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Retiran 16 cámaras de vigilancia en la zona 6 y El Mezquital

La PNC desarrolló operativos durante el sábado y domingo para retirar cámaras de vigilancia ilegales en distintos lugares.

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Los aparatos fueron decomisados después de los operativos., PNC de Guatemala.
Los aparatos fueron decomisados después de los operativos. / FOTO: PNC de Guatemala.
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Como parte de las acciones de seguridad y prevención, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desarrollaron al menos dos operativos para retirar cámaras de videovigilancia en la Ciudad de Guatemala y en el municipio de Villa Nueva durante este domingo, 20 de septiembre de 2026 y durante el pasado sábado.

En la mañana de hoy, los uniformados trabajaron en la zona 6 capitalina para retirar los citados aparatos. Estas acciones se ejecutaron en la 15 avenida y 20 calle de la colonia Proyectos 4-4.

La instancia de seguridad subrayó que en este sector lograron retirar 12 cámaras instaladas en áreas públicas, utilizadas para monitorear los movimientos de las personas en el sector.

Asimismo, la PNC realizó operativos similares en la colonia El Mezquital, zona 12 del municipio de Villa Nueva, donde localizaron y desinstalaron cuatro aparatos que fueron instalados de manera ilegal.

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Según las investigaciones de la PNC, en estos operativos los aparatos también eran utilizados por personas que vigilaban a la población y a las fuerzas de seguridad en el área.

En ambos escenarios, los aparatos fueron exhibidos ante la población antes de ser embalados para las investigaciones pertinentes. Cabe resaltar que en ambos casos no se reportaron personas detenidas por la instalación ilegal de cámaras de seguridad.

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Agentes retiran cámaras ilegales. - PNC de Guatemala.

Un video publicado por la PNC mostró que varios uniformados retiraron las cámaras de vigilancia pese a las fuertes lluvias que se han registrado en la capital y municipios aledaños durante este fin de semana. Asimismo, se pudo apreciar que para hacer este trabajo, los agentes utilizaron escaleras y herramientas manuales, mientras recibían apoyo en tierra por razones de seguridad. 

Las autoridades no descartaron más acciones similares para evitar que grupos al margen de la ley vigilen las acciones de la población.

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