Queda integrada la nómina de seis candidatos para la CGC

La Comisión de Postulación responsable de elegir al nuevo responsable de la Contraloría General de Cuentas (CGC) concluyó este domingo, 20 de septiembre de 2026, con la conformación de la nómina de candidatos que será enviada al Congreso de la República.
Cabe destacar que, para ser electos en la nómina, los profesionales de la contaduría pública y auditoría debían recibir 18 votos a favor como mínimo en las diferentes rondas de la elección.
De esa manera, la nómina de candidatos para la elección de CGC quedó definida de la siguiente manera:
- Luis Antonio Marroquín Pimentel
- Marco Antonio Vélez González
- Jorge Giovanni Castellanos Gudiel
- Elfego Odair Castañón González
- Oscar Alberto Hernández Romero
- Julio Otoniel Roca Morales
Durante el procedimiento, la mecánica de votación buscó ser lo más práctica y rápida posible, porque el presidente de la Comisión de Postuladora, Miquel Cortés, preguntó rápidamente a los comisionados para que expresaran si su voto era a favor o en contra.
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Los candidatos mejor calificados en el proceso para CGC
Según la tabla de gradación consensuada por los comisionados, los profesionales mejor calificados en el proceso de elección para la CGC fueron los siguientes:
- Marco Antonio Vélez González: 91 puntos.
- Luis Antonio Marroquín Pimentel: 89 puntos.
- Carlos Humberto Echeverría Guzmán: 87 puntos.
- Jorge Giovanni Castellanos Gudiel: 81 puntos.
- Nora Liliana Segura Monzón: 77 puntos.
- Oscar Alberto Hernández Romero: 74 puntos.
- Jorge Luis Maldonado Maldonado: 71 puntos.
- Julio Otoniel Roca Morales: 70 puntos.
- César Armando Elías Ajcá: 67 puntos.
- Erica Odeth del Carmen Guevara García: 67 puntos.
- Carlos Emilio Morales Cancino: 65 puntos.
- Elfego Odair Castañón González: 65 puntos.
- Erick Fernando Mazariegos Salas: 63 puntos.
- Edgar René Casasola Casasola: 63 puntos.
- Oscar Mauricio López Ixcolin: 62 puntos.
¿Qué sigue en el proceso de elección de Contralor?
Según la agenda de actividades, los comisionados ahora deben enviar la nómina al Congreso de la República para que sean los diputados quienes conozcan a los profesionales de la contaduría pública y auditoría.
Posteriormente, los congresistas realizarán una votación en el pleno para designar al elegido.