Salvadoreño con dos órdenes de captura es expulsado del país

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó que un hombre de origen salvadoreño fue entregado a su país, luego de llegar desde México, donde se encontraba de manera irregular. Además, las autoridades indicaron que el hombre tenía indicios de pertenecer a la pandilla del Barrio 18.
Los registros señalaron que el detenido también tenía dos órdenes de captura en su país de origen. En imágenes se pudo constatar que el apresado también tenía varios tatuajes que lo identifican como integrante del grupo antes mencionado.
La PNC indicó que el salvadoreño es acusado en su país por los delitos de organizaciones terroristas y por resistencia. Tras llegar del territorio mexicano, los policías lo trasladaron bajo fuerte custodia; ingresó por la frontera de El Carmen, en el municipio de Malacatán, departamento de San Marcos.
Posteriormente, el hombre señalado de ser pandillero salvadoreño fue entregado a las autoridades de El Salvador, donde agentes policiales de la localidad ya lo esperaban para conducirlo ante los órganos de justicia del vecino país.
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Salvadoreño es identificado
La PNC identificó al salvadoreño como José Erwin Wilberto Ventura Cerón, de 36 años, alias "El Muerto". Según los registros y detalles de las autoridades salvadoreñas, el detenido tendría el rango de "homeboy" en la estructura a la que pertenece.
Asimismo, precisaron que Ventura tiene antecedentes por los delitos de homicidio agravado y evasión.
Salvadoreño se había fugado de una cárcel
El pasado 5 de septiembre, la PNC reportó la captura de otro salvadoreño que, según los registros de las autoridades de su país, se había fugado de una cárcel de El Salvador.
En su intento por escapar de la justicia, terminó ingresando a territorio guatemalteco, donde fue detenido, reportó la PNC. Las autoridades aseguraron que el apresado fue enviado a los órganos correspondientes, donde se ejecutó su expulsión hacia la nación vecina.