Investigan a Nasser Al-Khelaïfi, presidente del PSG

La justicia francesa abrió una investigación contra Nasser Al-Khelaïfi, presidente del París Saint-Germain (PSG) y máximo responsable de beIN Sports, por una presunta colisión de intereses relacionada con la adjudicación de los derechos de retransmisión de la Ligue 1 en 2024. La Fiscalía de París confirmó el procedimiento, que se originó a partir de una denuncia presentada por la asociación anticorrupción Anticor y que busca esclarecer la intervención del dirigente en las negociaciones.
Según una información publicada por el diario L'Équipe, Al-Khelaïfi habría participado en julio de 2024 en las gestiones para concretar un acuerdo de difusión del campeonato francés entre DAZN y beIN Sports. El pacto contemplaba un pago de 400 millones de euros por parte de DAZN, a cambio de ocho partidos por jornada, mientras que beIN Sports desembolsaría otros 100 millones por la retransmisión de un encuentro. El entorno del presidente del PSG sostuvo que su propuesta respondió a las preocupaciones de varios clubes, cuyos dirigentes temían que la competición no consiguiera un contrato económicamente favorable.
Sin pronunciamiento de Al-Khelaïfi o el PSG
La asociación Anticor considera que la intervención de Al-Khelaïfi pudo favorecer a beIN Sports en las decisiones de la Liga francesa. La polémica también se relaciona con otro episodio ocurrido meses después, cuando Nicolas de Tavernost, entonces presidente de Ligue+, denunció que un acuerdo con la FIFA para transmitir el Mundial de 2026 terminó en manos de beIN Sports, pese a que su canal tenía negociaciones avanzadas. El caso provocó su dimisión, al considerar que no había recibido el respaldo necesario de los clubes. Además, DAZN abandonó anticipadamente su contrato de retransmisión de la Ligue 1, lo que obligó a la Liga a desarrollar su propia plataforma televisiva.
La investigación contra Al-Khelaïfi sale a la luz mientras el fútbol francés se prepara para iniciar la subasta de los derechos audiovisuales del periodo 2029-2034. Paralelamente, también se examinan posibles irregularidades en el acuerdo firmado en 2022 entre la Liga y el fondo de inversión CVC, que aportó 1.500 millones de euros a cambio del 13 % de los ingresos de la competición. La Fiscalía Nacional Financiera indaga si fue legal una comisión de 8,5 millones de euros atribuida a dirigentes de la Liga, entre ellos su presidente, Vincent Labrune. Ambos procedimientos mantienen bajo escrutinio judicial la gestión económica y la comercialización de los derechos televisivos del fútbol francés.