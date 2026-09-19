Trump sugiere nuevo nombre para la inteligencia artificial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió un particular debate en redes sociales al plantear la posibilidad de cambiar el nombre con el que actualmente se conoce a la Inteligencia Artificial (IA).
A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario cuestionó el término "Inteligencia Artificial" y afirmó que algunas personas consideran que resulta impreciso y poco elegante para describir el desarrollo de esta tecnología.
Como parte de su propuesta, Trump presentó tres alternativas para sustituir la denominación actual: "Inteligencia Superior", "Inteligencia Extrema" e "Inteligencia Suprema". Además, publicó una encuesta para que sus seguidores voten por la opción que consideren más adecuada.
Revolución tecnológica en crecimiento
Trump describió la inteligencia artificial como una revolución tecnológica en crecimiento y planteó que alguno de los nuevos términos podría representar de manera más precisa el alcance que ha adquirido esta tecnología.
La consulta ocurre en un momento en que el desarrollo de la IA genera un amplio debate internacional, especialmente por los posibles riesgos asociados con su rápida evolución y por las discusiones sobre la necesidad de establecer mecanismos de supervisión.
En días recientes, el presidente estadounidense también ha defendido el desarrollo de la IA y ha rechazado llamados a frenar su avance. Mientras tanto, distintas figuras de la industria tecnológica han expresado posiciones diferentes sobre la velocidad con la que debería desarrollarse esta tecnología y las medidas de seguridad que deberían acompañarla.
Por ahora, la publicación de Trump constituye una encuesta y propuesta realizada en redes sociales. No se trata de una decisión oficial para sustituir el término "Inteligencia Artificial" en Estados Unidos.