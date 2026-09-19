 Trump sugiere nuevo nombre para la inteligencia artificial
Internacionales

Trump propone cambiar el nombre de la Inteligencia Artificial

¿Cómo debería llamarse la IA? Trump lanza encuesta con tres opciones.

Compartir:
Donald Trump, presidente estadounidense, EFE
Donald Trump, presidente estadounidense / FOTO: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió un particular debate en redes sociales al plantear la posibilidad de cambiar el nombre con el que actualmente se conoce a la Inteligencia Artificial (IA).

A través de su cuenta en Truth Social, el mandatario cuestionó el término "Inteligencia Artificial" y afirmó que algunas personas consideran que resulta impreciso y poco elegante para describir el desarrollo de esta tecnología.

Como parte de su propuesta, Trump presentó tres alternativas para sustituir la denominación actual: "Inteligencia Superior", "Inteligencia Extrema" e "Inteligencia Suprema". Además, publicó una encuesta para que sus seguidores voten por la opción que consideren más adecuada.

Revolución tecnológica en crecimiento

Trump describió la inteligencia artificial como una revolución tecnológica en crecimiento y planteó que alguno de los nuevos términos podría representar de manera más precisa el alcance que ha adquirido esta tecnología.

La consulta ocurre en un momento en que el desarrollo de la IA genera un amplio debate internacional, especialmente por los posibles riesgos asociados con su rápida evolución y por las discusiones sobre la necesidad de establecer mecanismos de supervisión.

En días recientes, el presidente estadounidense también ha defendido el desarrollo de la IA y ha rechazado llamados a frenar su avance. Mientras tanto, distintas figuras de la industria tecnológica han expresado posiciones diferentes sobre la velocidad con la que debería desarrollarse esta tecnología y las medidas de seguridad que deberían acompañarla.

Por ahora, la publicación de Trump constituye una encuesta y propuesta realizada en redes sociales. No se trata de una decisión oficial para sustituir el término "Inteligencia Artificial" en Estados Unidos.

En Portada

Clausuran fábrica de jabón por contaminación en río Las Vacast
Nacionales

Clausuran fábrica de jabón por contaminación en río Las Vacas

02:36 PM, Sep 19
Un hat-trick Raphinha decide el partido y el Barcelona se afianza en la cimat
Deportes

Un hat-trick Raphinha decide el partido y el Barcelona se afianza en la cima

02:58 PM, Sep 19
INGUAT celebra el festival Esquipulas viene a la ciudadt
Nacionales

INGUAT celebra el festival "Esquipulas viene a la ciudad"

12:55 PM, Sep 19
Selección Nacional comparte con aficionados en el CARt
Deportes

Selección Nacional comparte con aficionados en el CAR

11:39 AM, Sep 19
Consternación por la sorpresiva muerte de querida actriz t
Farándula

Consternación por la sorpresiva muerte de querida actriz

08:23 AM, Sep 19

Temas

GuatemalaFútbol#liganacionalFutbol GuatemaltecoPNCLiga Nacionalredes socialesEE.UU.Estados UnidosReal MadridComunicaciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar