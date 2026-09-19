 Resultado Sevilla vs. Barcelona - Jornada 7 LaLiga
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Un hat-trick Raphinha decide el partido y el Barcelona se afianza en la cima

El Barcelona ganó 1-3 en el Sánchez-Pizjuán con tres goles de Raphinha. El brasileño suma 12 tantos en siete jornadas y sostiene el liderato culé antes del parón de selecciones.

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Celebración de Raphinha ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán - EFE
Celebración de Raphinha ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán / FOTO: Agencia EFE
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El Barcelona se marchó este sábado del Ramón Sánchez-Pizjuán con una victoria trabajada y contundente por 1-3, sostenida por un hat-trick de Raphinha que apagó el impulso inicial del Sevilla y reafirmó el dominio culé en la jornada 7 de LaLiga. Los locales adelantaron el marcador cerca del minuto 19 con un cabezazo de Youssouf Fofana, asistido por Félix Correia, pero el brasileño igualó casi de inmediato con un disparo preciso desde la izquierda del área. En la segunda mitad, un centro de Lamine Yamal le sirvió el segundo tanto de cabeza y, más tarde, un remate picado selló el 1-3. El conjunto de Hansi Flick controló la posesión y el ritmo, aunque debió superar un escenario hostil y un rival que plantó batalla en los primeros compases.

Raphinha vuelve a ser el faro ofensivo de este inicio de temporada. Antes de viajar a Sevilla ya lideraba la tabla de goleadores de LaLiga con nueve tantos y tres asistencias en seis jornadas, a los que sumaba dos goles en su único partido de Champions League. El triplete de esta noche eleva su cuenta liguera a doce goles en siete partidos y deja su producción global del curso por encima de los catorce tantos. El extremo, reconvertido en referencia ofensiva, combina definición, llegada al área y capacidad para aparecer en los momentos decisivos, y su racha lo convierte en uno de los jugadores más determinantes de Europa en estas primeras semanas.

Raphinha guía un nuevo triunfo del Barcelona

Con el triunfo, el Barcelona cierra el tramo previo al parón de selecciones con pleno de victorias: siete de siete, 21 puntos y una diferencia de goles abultada que lo mantiene solitario en lo más alto. El Real Madrid, que todavía debe disputar su partido de la jornada, queda a varios puntos de distancia, mientras el Barça suma ya más de treinta goles a favor en liga y conserva una de las defensas menos goleadas. El calendario le ha permitido encadenar goleadas y victorias de autoridad, y este resultado en Sevilla añade valor porque llega lejos de casa y ante un rival que había empezado el curso con solidez.

La imagen que deja el equipo es la de un bloque reconocible, vertical y con múltiples vías de gol. Yamal, Pedri y el resto del ataque acompañan a un Raphinha en estado de gracia, y Flick llega al parón con margen para rotar y gestionar cargas. Cuando se reanude la competición, el Barcelona seguirá siendo el referente de LaLiga: líder, goleador y con un delantero que, partido a partido, está escribiendo uno de los arranques individuales más llamativos del club en años recientes.

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Partido entre Sevilla y Barcelona por la jornada 7 de LaLiga - Agencia EFE
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