 Joan García presenta leves molestias en la rodilla derecha
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Barcelona da a conocer el parte médico de Joan García

El internacional español sintió dichas molestias durante la primera mitad del partido que enfrentó el miércoles al Barcelona y al Racing de Santander.

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Joan García, portero del Barcelona
Joan García, portero del Barcelona / FOTO: EFE
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El portero del Barcelona, Joan García, presenta unas leves molestias en la rodilla derecha, según anunció este jueves el club azulgrana, que no ha especificado el tiempo previsto de baja.

El internacional español sintió dichas molestias durante la primera mitad del partido que enfrentó el miércoles al Barcelona y al Racing de Santander en el Spotify Camp Nou, y fue sustituido al descanso por el guardameta polaco Wojciech Szczesny.

  Tras el primer tiempo, que acabó con un 4-1 a favor del conjunto azulgrana, el internacional español fue el primero en dirigirse a los vestuarios.

En el entretiempo, Szczesny calentó junto al entrenador de porteros José Ramón de la Fuente e ingresó al césped para disputar el segundo tiempo.  

En esta ocasión, Joan García no tiene afectada la rodilla izquierda, de la que fue operado el pasado año por una rotura del menisco interno que le obligó a estar de baja durante más de un mes.

Tras la goleada frente al conjunto cántabro (7-2), el equipo azulgrana se ejercitó este jueves en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Así se trabajó en el campamento del Barcelona

Los jugadores que disputaron más minutos hicieron hoy trabajo de compensación, mientras que el resto se ejercitó sobre el césped del Camp Tito Vilanova. También participaron los futbolistas del filial Jesse Bisiwu y Hamza Abdelkarim.

El Barcelona volverá a ejercitarse este viernes a las 11.00 horas (de España) y, posteriormente, el entrenador Hansi Flick comparecerá en la sala de prensa para analizar el partido del sábado contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán.

Hansi Flick: “La actitud de Raphinha es la que me gusta”

Por su parte, el entrenador del Racing de Santander, José Alberto López, reconoció que dieron “demasiadas facilidades defensivas”.

Triunfo del Barcelona

El Barcelona protagonizó una lluvia de goles este miércoles al derrotar en el Spotify Camp Nou al Racing de Santander (7-2) con un triplete de Raphinha (dos de penalti) y tantos de Cancelo, Villalibre en propia puerta, Gabriel Jesus y Lamine Yamal, un resultado que rubrica el mejor arranque en la historia del club entre todas las competiciones y le reafirma como el líder de LaLiga EA Sports.

Impulsado por Adeyemi y Cancelo, protagonistas en su vuelta a la titularidad, el conjunto azulgrana encarriló el partido antes del intermedio (4-1) frente a un Racing que sigue sin ganar a domicilio en su regreso a Primera y no pudo repetir la gesta de 1983, su única victoria en el Camp Nou. La nota negativa en clave barcelonista fue la sustitución de Joan García al descanso por precaución.

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El Barcelona acumula 28 goles en seis juegos, promedio por partido de 4.66 anotaciones; de seis duelos, en cuatro han marcado o superado los cinco tantos.

*Información EFE.

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