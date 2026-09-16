Barcelona derrota al Racing de Santander y sigue de líder

Christensen, Dani Olmo, Adeyemi y Joao Cancelo por Pau Cubarsí, Fermín López, Anthony Gordon y Xavi Espart fueron las novedades en la alineación del Barcelona para enfrentarse este miércoles en LaLiga EA Sports al Racing de Santander, que jugó en ataque con Villalibre y Arana. El partido terminó 7-2 a favor de los barcelonistas.
El conjunto azulgrana partió de inicio en el Spotify Camp Nou con Joan Garcia; Eric, Christensen, Gerard Martín, João Cancelo; Rodrigo, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Adeyemi; y Raphinha. El Racing lo hizo con Aguirrezabala; Manu Hernando, Pedro, Facu, Aaron; Prati; Canales, Maguette, Iñigo; Villalibre y Arana.
LaLiga: Barcelona 7-2 Racing de Santander
Fue un dominio total y absoluto a favor del equipo de Hansi Flick, que tuvo en João Cancelo y Raphinha a sus mejores hombres, ya que ambos marcaron doblete de goles en apenas la primera parte de juego.
El Barcelona tuvo 18 remates a puerta, 14 de ellos dentro del área grande, lo que representa el domino que tuvo el local ante un Racing de Santander que vivió un infierno en el Spotify Camp Nou, que fue testigo de un diluvio en gran parte del juego.
Al 7, Cancelo abrió el marcador con un golazo, al 24 aparecía Raphinha para colocar el 2-0 y con ello empezar a asegurar el triunfo. Maguette Gueye en el 30 descontó con el 2-1 para empezar a soñar con un empate, pero en el 35, otro golazo de Cancelo para el 3-1 y firmaba su doblete, y, en el 41, golazo de Raphinha para el segundo en su cuenta personal y el 4-1 en el partido.
Se jugaba el minuto 45 y penal a favor del Barcelona. Sería la posibilidad del quinto gol en el duelo, pero Lamine Yamal falló ante un tremendo atajadón de Julen Agirrezabala. De los 11 penales tirados por Yamal en su carrera como futbolista, ocho han sido gol y tres fueron errados, incluido el de este miércoles.
Barcelona, una máquina de hacer goles
A pesar de que el partido prácticamente estaba liquidado desde la primera parte, la etapa de complemento tuvo momentos importantes y todo ocurrió del 64 al 66.
En el 64, el Racing de Santander marcó el 4-2 con un gol de Yassir Zabiri, el cual quedó marcado por una desatención del portero Wojciech Szczesny, quien ingresó en la segunda parte por Joan García.
Un minuto después, falta sobre Karim Adeyemi y penal para el Barcelona. Era el tercero en el partido: El primero lo había marcado Rahinha y el segundo lo falló Lamine Yamal.
Pero para el tercero, el blaugrana lo aprovechó tras una noche inspiradora del brasileño Raphinha que, desde el manchón penal colocaba el 5-2 en el 66 y el triplete en su cuenta personal -dos marcados de penal-.
Barcelona alcanzaba la "manita" de goles, la cuarta vez en esta temporada de LaLiga, con anterioridad le anotó cinco goles a Elche, Rayo Vallecano, Valencia y Racing de Santander.
Al 71, por fin marcó Lamine Yamal -tras un penal fallado y una pelota al palo-, pero en pleno festejo el árbitro anula la jugada por una posición adelantada. Y de esa forma, Yamal seguía en sequía de gol en este partido.
En el 79 apareció Gabriel de Jesús y era el 6-2 y al 89 Lamine Yamal hacía el 7-2 a favor de los de Hansi Flick para sumar su sexto triunfo en seis partidos y alcanzar los 28 goles en seis duelos. Barcelona es líder solitario.