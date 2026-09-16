 ¿Cuál es la situación de las personas detenidas durante las protestas contra el alza de combustibles?
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¿Cuál es la situación de las personas detenidas durante las protestas contra el alza de combustibles?

Las autoridades confirmaron que 13 adultos fueron capturados y dos menores remitidos por presuntamente estar relacionados con los bloqueos.

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Un hombre detenido el 11 de septiembre en el kilómetro 168 de la ruta CA-2, Cuyotenango, Suchitepéquez, señalado de mantener bloqueado el paso en el sector., PNC
Un hombre detenido el 11 de septiembre en el kilómetro 168 de la ruta CA-2, Cuyotenango, Suchitepéquez, señalado de mantener bloqueado el paso en el sector. / FOTO: PNC
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Según el Ministerio Público (MP), se contabilizaron 13 adultos capturados y 2 menores remitidos en el marco de las manifestaciones que se registraron en distintos puntos el pasado viernes por estar en contra del incremento del precio de los combustibles y la ley que fue aprobada en el Congreso que establece precios fijos para esos productos.

La información preliminar da cuenta que para los cinco detenidos en el Kilómetro 13 ruta al Atlántico, el juzgado correspondiente resolvió la falta de mérito.

Mientras tanto, se está a la espera de conocer el estatus legal de los dos detenidos en la calzada San Juan y 5ª avenida, colonia Santa Marta, zona 5 de Mixco.

Asimismo, se indicó que las dos personas capturas en Kilómetro 168, ruta CA-2, Cuyotenango, Suchitepéquez, y de los cuatro capturados adultos y dos adolescentes remitidos en Kilómetro 39, Palín, Escuintla, también deberá resolverse la situación ante los órganos correspondientes.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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