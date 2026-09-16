 El galón de diésel supera los Q50
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Precio del diésel supera los Q50 en algunas localidades

El valor del diésel y las gasolinas varía dependiendo del departamento y estación de servicio.

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El precio de los combustible continúa con tendencia al alza., Ministerio de Energía
El precio de los combustible continúa con tendencia al alza. / FOTO: Ministerio de Energía
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Tras retomar sus labores luego de las celebraciones por los 205 años de Independencia de Guatemala, los ciudadanos se vieron sorprendidos con un nuevo incremento en los precios de los combustibles, alcanzando máximos históricos, siendo el diésel el que refleja el mayor impacto.

De acuerdo con el monitoreo realizado este miércoles 16 de septiembre, en el interior país el galón del referido carburante se cotiza en Q50 en modalidad de autoservicio, mientras que en servicio completo alcanza los Q51 y Q52.

En la capital, los valores que se pudieron constatar son los siguientes:

Modalidad de autoservicio

  • Regular - Q42.59
  • Súper - Q44.59
  • Diésel - Q49.39

Estos son los precios de referencia; sin embargo, varían dependiendo del departamento y de la estación de servicio.

Transportistas y vendedores piden diálogo para abordar soluciones por el alza de los combustibles

Los ciudadanos realizan una manifestación en la plaza de la Constitución.

Crisis de los combustibles

Enrique Meléndez, de la Asociación de Expendedores de Gasolina, dijo que de continuar los ataques en Arabia no descarta que el galón de diésel se mantenga en Q50, pero eso se podría determinar en unos tres o cuatro días.

Las variaciones en los valores de los derivados del petróleo comenzaron a marcarse desde hace semanas, lo cual ha generado una serie de protestas a nivel nacional, que incluyeron el cierre de carreteras por parte de los manifestantes que exigen respuestas a las autoridades.

Las protestas se extendieron por más de 10 días, mientras en el Congreso de la República continuaban las discusiones que derivaron en que recientemente fuera aprobada una ley para fijar precios de referencia de Q39 para el galón de diésel y de gasolina regular; y de Q41 para la gasolina súper.

Sin embargo, la normativa se encuentra estancada en ese organismo debido a que fueron presentadas objeciones por parte de la oposición, lo que detiene el proceso de trámite y envío hacia el Ejecutivo.

Para este mediodía se espera una sesión extraordinaria de la junta directiva del Legislativo en la cual se abordará el tema de los combustibles.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

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