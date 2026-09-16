 PNC detalla resultados de “exitoso” operativo de seguridad durante fiestas patrias
Nacionales

PNC detalla resultados de “exitoso” operativo de seguridad durante fiestas patrias

La institución destacó la captura de carterista, personas señaladas de ingresar a viviendas para sustraer pertenencias y otras señaladas de escándalo en la vía pública y alterar el orden durante las actividades de Independencia.

Compartir:
Operativo de seguridad a cargo de la PNC en Ciudad de Guatemala durante septiembre de 2026., PNC
Operativo de seguridad a cargo de la PNC en Ciudad de Guatemala durante septiembre de 2026. / FOTO: PNC
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer este miércoles, 16 de septiembre, los resultados del Plan de Seguridad en las Fiestas Patrias, el cual fue implementado a nivel nacional con motivo de los 205 años de Independencia de Guatemala.

La institución explicó que mantuvo acciones preventivas y operativas en todo el país para garantizar el desarrollo seguro de las actividades cívicas y prevenir hechos que pudieron alterar el orden o poner en riesgo a la población.

Como parte del operativo, el 14 y 15 de septiembre fueron consignadas 10 personas por escándalo en la vía pública, conductas que en algunos casos alteraban el orden durante las actividades patrias. Además, siete conductores fueron consignados por conducir bajo efectos de licor, poniendo en riesgo su propia integridad y la de otros usuarios de la vía pública.

De igual forma, se reportó la consignación de 225 motocicletas y 64 vehículos, así como la incautación de 16 armas de fuego.

En Portada

Accidentes en ruta Interamericana: cuatro personas pierden la vidat
Nacionales

Accidentes en ruta Interamericana: cuatro personas pierden la vida

07:39 AM, Sep 16
Dos personas fallecidas tras caer picop a barranco en Totonicapánt
Nacionales

Dos personas fallecidas tras caer picop a barranco en Totonicapán

06:49 AM, Sep 16
Revelan detalles del partido de despedida de Leo Messit
Deportes

Revelan detalles del partido de despedida de Leo Messi

07:44 AM, Sep 16
Dos heridos en ataque armado en Villa Nuevat
Nacionales

Dos heridos en ataque armado en Villa Nueva

06:26 AM, Sep 16
Jesse & Joy dejan en shock a sus fans al anunciar su separaciónt
Farándula

Jesse & Joy dejan en shock a sus fans al anunciar su separación

05:56 AM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Seguridadredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar