PNC detalla resultados de “exitoso” operativo de seguridad durante fiestas patrias

Las fuerzas de seguridad dieron a conocer este miércoles, 16 de septiembre, los resultados del Plan de Seguridad en las Fiestas Patrias, el cual fue implementado a nivel nacional con motivo de los 205 años de Independencia de Guatemala.
La institución explicó que mantuvo acciones preventivas y operativas en todo el país para garantizar el desarrollo seguro de las actividades cívicas y prevenir hechos que pudieron alterar el orden o poner en riesgo a la población.
Como parte del operativo, el 14 y 15 de septiembre fueron consignadas 10 personas por escándalo en la vía pública, conductas que en algunos casos alteraban el orden durante las actividades patrias. Además, siete conductores fueron consignados por conducir bajo efectos de licor, poniendo en riesgo su propia integridad y la de otros usuarios de la vía pública.
De igual forma, se reportó la consignación de 225 motocicletas y 64 vehículos, así como la incautación de 16 armas de fuego.