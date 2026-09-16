 Dos personas fallecidas tras caer picop a barranco en Totonicapán
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Dos personas fallecidas tras caer picop a barranco en Totonicapán

Otras cuatro personas resultaron heridas en este accidente.

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El picop cayó a un barranco en el departamento de Totonicapán., Bomberos Voluntarios
El picop cayó a un barranco en el departamento de Totonicapán. / FOTO: Bomberos Voluntarios
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Dos personas perdieron la vida y otras cuatro resultaron heridas como consecuencia de un accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este miércoles, 16 de septiembre, en un sector del caserío Choaturas, aldea Vásquez, departamento de Totonicapán.

Los Bomberos Voluntarios informaron que el personal de la 42ª compañía trasladó unidades al referido sector, pues a través de su línea telefónica se les notificó que había ocurrido un fuerte percance vial en el que, por causas no establecidas, un picop había caído a un barrando.

Los técnicos en urgencias médicas descendieron en la hondonada e iniciaron con el rastreo de la zona hasta ubicar el punto exacto donde se encontraba el vehículo accidentado. En el lugar localizaron a seis personas lesionadas como consecuencia del fuerte impacto.

Los equipos les brindaron atención prehospitalaria a cuatro de los afectados, quienes presentaban lesiones y traumas que ameritaron su traslado a la emergencia del hospital departamental.

De igual forma, los socorristas les evaluaron los signos vitales a los otros dos pacientes y confirmaron que carecían de los mismos debido al trauma que sufrieron, por lo que procedieron a dar aviso a las autoridades correspondientes.

Las acciones se extendieron por varios minutos en el área. Se implementaron los protocolos para este tipo de casos y finalmente se concretó la extracción de los cuerpos hacia la superficie.

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