 Dos heridos en ataque armado en Villa Nueva
Nacionales

Dos heridos en ataque armado en Villa Nueva

Entre las víctimas hay un menor de edad.

Compartir:
Momento en el que los heridos tras el ataque armado en Villa Nueva son ingresados al hospital., Bomberos Municipales
Momento en el que los heridos tras el ataque armado en Villa Nueva son ingresados al hospital. / FOTO: Bomberos Municipales
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Dos personas quedaron heridas como consecuencia de un ataque armado que se registró en la 4ª avenida y 3ª calle de la colonia Ciudad Real 1, en la zona 12 del municipio de Villa Nueva, Guatemala. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este miércoles, 16 de septiembre, en circunstancias que se encuentran en investigación.

Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas de con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en el referido sector, por lo que se hizo la coordinación necesaria para trasladar unidades de emergencia y atender a posibles afectados.

Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a dos hombres que presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo causadas por impactos de proyectil de arma de fuego. Se trataba de jóvenes de 17 y 19 años que, hasta el momento, o han sido identificados.

"El personal les brindó atención prehospitalaria a los pacientes y posteriormente fueron trasladados a un centro asistencial. Además, las autoridades fueron notificadas para las diligencias correspondientes", explicó un portavoz de la institución.

Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar de los hechos para realizar los procedimientos que permitan darle seguimiento al incidente que afectó a estas personas y avanzar en la investigación del caso, en conjunto con el Ministerio Público.

En Portada

Accidentes en ruta Interamericana: cuatro personas pierden la vidat
Nacionales

Accidentes en ruta Interamericana: cuatro personas pierden la vida

07:39 AM, Sep 16
Dos personas fallecidas tras caer picop a barranco en Totonicapánt
Nacionales

Dos personas fallecidas tras caer picop a barranco en Totonicapán

06:49 AM, Sep 16
Revelan detalles del partido de despedida de Leo Messit
Deportes

Revelan detalles del partido de despedida de Leo Messi

07:44 AM, Sep 16
Dos heridos en ataque armado en Villa Nuevat
Nacionales

Dos heridos en ataque armado en Villa Nueva

06:26 AM, Sep 16
Jesse & Joy dejan en shock a sus fans al anunciar su separaciónt
Farándula

Jesse & Joy dejan en shock a sus fans al anunciar su separación

05:56 AM, Sep 16

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalLiga NacionalEstados UnidosEE.UU.Seguridadredes socialesReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar