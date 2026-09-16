Dos heridos en ataque armado en Villa Nueva

Dos personas quedaron heridas como consecuencia de un ataque armado que se registró en la 4ª avenida y 3ª calle de la colonia Ciudad Real 1, en la zona 12 del municipio de Villa Nueva, Guatemala. El hecho ocurrió en horas de la madrugada de este miércoles, 16 de septiembre, en circunstancias que se encuentran en investigación.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron alertas de con respecto a un hecho de violencia que había ocurrido en el referido sector, por lo que se hizo la coordinación necesaria para trasladar unidades de emergencia y atender a posibles afectados.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron en el lugar a dos hombres que presentaban heridas en diferentes partes del cuerpo causadas por impactos de proyectil de arma de fuego. Se trataba de jóvenes de 17 y 19 años que, hasta el momento, o han sido identificados.
"El personal les brindó atención prehospitalaria a los pacientes y posteriormente fueron trasladados a un centro asistencial. Además, las autoridades fueron notificadas para las diligencias correspondientes", explicó un portavoz de la institución.
Los agentes de la Policía Nacional Civil se presentaron al lugar de los hechos para realizar los procedimientos que permitan darle seguimiento al incidente que afectó a estas personas y avanzar en la investigación del caso, en conjunto con el Ministerio Público.