 Alex Saab acuerda “dar información” a EEUU que implica a “altos funcionarios venezolanos”
Internacionales

Alex Saab acuerda “dar información” a EEUU que implica a “altos funcionarios venezolanos”

Saab, presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero en una corte en Miami.

Compartir:
Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade, Foto EFE
Alex Saab escoltado por agentes de la DEA a su llegada al aeropuerto de Opa-locka, en el condado de Miami-Dade / FOTO: Foto EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El exministro venezolano Alex Saab, quien se declaró este martes 15 de septiembre, culpable de lavado de dinero en Estados Unidos, accedió a "dar información completa" a las autoridades estadounidenses en la que implica a "altos funcionarios de Venezuela", según revela el acuerdo alcanzado con la Fiscalía.

El pacto alcanzado por Saab, presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, no menciona sin embargo al exmandatario chavista, quien permanece preso en Nueva York acusado de narcotráfico.

En el documento, publicado horas después de que Saab se declarara culpable de conspiración para lavado de dinero en una corte en Miami, el acusado acepta que "acordó lavar dinero y cometer fraude" con "altos miembros del Gobierno de Venezuela", incluyendo dos sospechosos con identidades no reveladas por la Fiscalía.

El Gobierno estadounidense aceptó pedir una sentencia menor para el exministro de Industria y Producción Nacional de Venezuela (2024-2026), quien podría afrontar una pena máxima de 20 años en prisión, según el acuerdo de 12 páginas.

A cambio, el empresario petrolero de 54 años, nacido en Colombia, accedió a "cooperar plenamente" con el Departamento de Justicia (DOJ) con "la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas" en "cualquier juicio o proceso" judicial que pida el Gobierno.

"Asimismo, el procesado acuerda que no protegerá a ninguna persona o entidad mediante información falsa u omisión, que no implicará falsamente a ninguna persona o entidad, y que no cometerá ningún otro delito", establece el pacto de Saab, quien primero se había declarado "no culpable" el 24 de julio.

En su declaración de culpabilidad, Saab reconoció que en 2015, cuando Maduro era presidente, organizó con "altos funcionarios del Gobierno" un "esquema ilegal" con "sobornos" y "pagos ilegales" del programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), con transferencias de dinero al sur de Florida.

Este documento nombra a Álvaro Pulido Vargas, José Gregorio Vielma Mora, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano, pero también menciona a "co-acusado 1" y co-acusado 3", dos sospechosos que la Fiscalía no identificó de manera pública.

Saab, quien apareció este martes con barba y vestido de color beige, compareció por primera vez por los actuales cargos ante los tribunales estadounidenses el pasado 18 de mayo, dos días después de su deportación a Estados Unidos desde Venezuela, ahora bajo la presidencia encargada de Delcy Rodríguez.

Este proceso cobra relevancia porque ocurre después de la llegada de Maduro en enero a Nueva York, donde afronta cargos por 'narcoterrorismo', narcotráfico y posesión de armas.

El empresario ya había enfrentado en Miami cargos de lavado de dinero, pero quedó libre en 2023 durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) como parte de un intercambio por una decena de prisioneros en Venezuela y regresó a su país, donde lo nombraron ministro de Industrias y Producción Nacional.

Abogados de Cristina Fernández presentarán nueva prueba ante Comité de DD.HH. de la ONU

Los abogados de la expresidenta argentina presentarán una nueva prueba contra la condena a prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos que cumple Cristina Fernández.

Vía EFE

En Portada

Fotos: El fervor patrio ilumina las calles en los festejos de Independenciat
Nacionales

Fotos: El fervor patrio ilumina las calles en los festejos de Independencia

12:03 PM, Sep 15
Caminatas de Independencia festejan en Villa Nuevat
Nacionales

Caminatas de Independencia festejan en Villa Nueva

10:36 AM, Sep 15
Persecución policial permite captura de presuntos saqueadores en Palínt
Nacionales

Persecución policial permite captura de presuntos saqueadores en Palín

11:15 AM, Sep 15
Carlos Espí se viste de héroe y le da tres puntos al Real Madridt
Deportes

Carlos Espí se viste de héroe y le da tres puntos al Real Madrid

03:29 PM, Sep 15
Lionel Messi recibe su última convocatoria con Argentinat
Deportes

Lionel Messi recibe su última convocatoria con Argentina

02:30 PM, Sep 15

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalLiga NacionalEE.UU.SeguridadEstados Unidosredes socialesComunicaciones
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar