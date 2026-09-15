Sydney Sweeney pierde 200K seguidores por polémica campaña

Sydney Sweeney vuelve a estar en medio de la controversia. Esta vez, una campaña publicitaria relacionada con el deporte provocó críticas de reconocidas atletas y coincidió con una importante caída en el número de seguidores de la actriz en Instagram.
La protagonista de Euphoria compartió la campaña el miércoles 9 de septiembre y, en un primer momento, su perfil registró un incremento de aproximadamente 50 mil seguidores. Sin embargo, la tendencia cambió drásticamente durante los días siguientes.
De acuerdo con cifras de Social Blade citadas por Variety, el domingo la actriz perdió 136,848 seguidores y el lunes se produjo otra caída de aproximadamente 68 mil. En conjunto, son más de 200 mil seguidores menos en apenas dos días.
¿Por qué la campaña de Sydney Sweeney provocó críticas?
La publicidad muestra a Sydney Sweeney en diferentes escenarios inspirados en disciplinas como hockey sobre hielo, fútbol americano, tenis y baloncesto, mientras promociona una plataforma relacionada con predicciones deportivas.
@tereixchel
El comercial de apuestas deportivas de Sydney Sweeney y las miles de atletas que hicieron un video sobre el deporte femenil #deportefemenil #deportefemenino #deporte #tiktokdeportes #tiktokcreadores♬ sonido original - Tere Ixchel
El concepto y la manera en que fue presentada la actriz generaron cuestionamientos, especialmente entre mujeres que compiten profesionalmente.
Las críticas apuntan a que la publicidad utiliza una imagen excesivamente sexualizada dentro de un contexto deportivo y que, en lugar de destacar aspectos como la preparación, el rendimiento y las capacidades de las atletas, vuelve a poner el foco en la apariencia física de las mujeres.
Campeona olímpica arremete contra la campaña
Una de las voces que se pronunció con mayor fuerza fue Ariarne Titmus, nadadora australiana y cuatro veces campeona olímpica.
Titmus manifestó su indignación por la campaña y cuestionó que el cuerpo femenino continúe utilizándose de esta manera dentro de contenidos relacionados con el deporte.
La gimnasta estadounidense Gracie Kramer también se sumó a las críticas. La deportista compartió un video en el que contrastó las imágenes publicitarias protagonizadas por Sweeney con escenas de mujeres compitiendo.
Kramer señaló que durante años las atletas han tenido que luchar contra la hipersexualización y para que sus logros sean reconocidos por sus capacidades deportivas.
A las críticas también se sumaron otras figuras como la boxeadora Skye Nicolson, la jugadora de waterpolo Tilly Kearns y la surfista australiana Felicity Palmateer.
Esta última calificó el contenido como perjudicial para las deportistas y para las niñas que comienzan a practicar alguna disciplina, al considerar que puede representar un retroceso en la forma en que se muestra a las mujeres dentro del deporte.
Sydney Sweeney defiende el concepto
Pese a la ola de comentarios, Sydney Sweeney defendió el proyecto y explicó que la intención de la publicidad era presentar una propuesta divertida alrededor del deporte.
"El concepto es simple: dejar de lado el ruido y centrar la atención exclusivamente en el deporte", explicó la actriz en un comunicado, en el que añadió que la campaña buscaba desarrollar esa idea utilizando confianza, humor y un tono lúdico.
Sweeney tampoco se alejó de las redes sociales tras la controversia. Por el contrario, continuó compartiendo contenido relacionado con la campaña en su cuenta de Instagram.
Además, utilizó sus historias para publicar imágenes del conocido Body Issue de ESPN, proyecto editorial en el que diferentes atletas profesionales han posado mostrando sus cuerpos como una forma de abordar la relación entre el físico, la disciplina y sus carreras deportivas.