Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann derrochan cariño en redes

Las redes sociales se encendieron el fin de semana tras la difusión de un video en el que Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann aparecen compartiendo un momento de complicidad y cercanía en un concierto de Carín León en Las Vegas.
Las imágenes muestran a los exesposos conversando y con contacto físico, lo que rápidamente disparó rumores sobre una posible reconciliación entre los actores.
El video, grabado por la influencer Valeria Villalobos, muestra a Mauricio Ochmann con una mano sobre la pierna de Aislinn Derbez, un gesto que retira de inmediato al notar que están siendo grabados.
Aislinn responde sonriendo de forma discreta y con un semblante serio, mientras acceden a tomarse una fotografía con la creadora de contenido.
Durante el concierto en The Sphere, ambos compartieron historias en Instagram disfrutando del espectáculo, acompañados por su hija Kailani. También publicaron en sus redes sociales imágenes juntos, en las que se les ve cantando y posando sonrientes con amigos y familiares, avivando aún más las especulaciones de sus seguidores.
¿De nuevo juntos?
Entre las publicaciones, Mauricio Ochmann compartió una fotografía junto a Aislinn, Carín León y la esposa del cantante, además de una serie en blanco y negro tomadas durante la velada.
En varias de ellas, los actores aparecen muy juntos, mostrando una evidente complicidad. La frase que acompañó una de las imágenes llamó la atención de los fans: "Esperando a la morrita pa llevármela al concierto".
Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar. Usuarios destacaron el gesto como una posible señal de que la pareja podría estar dándose una nueva oportunidad, mientras otros señalaron que desde hace semanas ambos han sido vistos portando anillos en una cadena al cuello, lo que consideran otra pista de una posible reconciliación.
Por el momento, ni Aislinn Derbez ni Mauricio Ochmann han confirmado o desmentido los rumores. Su relación cercana se ha mantenido desde su separación en marzo de 2020, siempre priorizando el bienestar de su hija Kailani y compartiendo momentos en familia.
La pareja, que se casó en 2016 y se separó cuatro años después, sigue siendo muy querida por el público. Su historia de amor y el reciente encuentro en Las Vegas mantiene ilusionados a sus seguidores, aunque todo sigue siendo parte de la especulación y sin una versión oficial de los protagonistas.