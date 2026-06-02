Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann: Lencería Atrevida

Con una complicidad que trasciende lo habitual en parejas separadas, Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann comparten una relación tan armónica que puede despertar admiración incluso en matrimonios consolidados.
Aunque su vínculo sentimental terminó hace años, han sabido mantener una amistad genuina cimentada en el respeto y la colaboración, ya sea como papás de Kailani, como amigos o incluso como colegas en la pantalla grande.
El reencuentro profesional llega con "Hasta el fin del mundo", una película que ambos esperaron estrenar durante más de una década. No es solo otro drama romántico: para Aislinn Derbez y Mauricio, es el reflejo de una travesía personal llena de aprendizaje, crecimiento y segundas oportunidades.
La cinta, rodada en España, pone en escena una historia que, al igual que la suya, desafía las expectativas típicas de los finales de amor.
La historia detrás de la película se remonta a un guion leído juntos en un avión, cuando aún eran pareja y sin saber que ese texto marcaría un antes y un después en sus vidas.
Han pasado entre siete y ocho años desde entonces y ambos admiten que ese guion sabía, de alguna manera, todo lo que vendría: separación, crecimiento personal y un reencuentro desde un lugar renovado.
Durante ese lapso, la productora en la que trabajaban juntos se disolvió y los proyectos tomaron rumbos distintos. Sin embargo, el deseo de hacer la película se mantuvo.
Cuando finalmente Aislinn Derbez retomó el proyecto, fue inevitable elegir a Mauricio como coprotagonista. "Obviamente sí, hay que hacerlo con Mau", comentó, y él aceptó de inmediato, creyendo que sería algo especial también para Kailani.
La intimidad en la pantalla y fuera de ella
Al abordar la dinámica durante las escenas de romance, ambos coinciden en que la confianza y cercanía vividas como pareja facilitó el trabajo.
Aislinn Derbez aclara que estas escenas suelen ser incómodas, pero con Mauricio siempre se sintió diferente, auténticamente acogedor. Desde su primera película juntos experimentaron una compenetración que después se transformó en una amistad sólida.
En esta nueva etapa como colegas y padres, la complicidad permanece. Mauricio resume el sentimiento: "Fue como llegar y estar como pez en el agua. En Madrid, con Kailani, dentro y fuera de set, nos sentíamos en equipo".
Ambos ejercen una coparentalidad basada en la flexibilidad y el diálogo constante, adaptándose a los ritmos de sus carreras y a las necesidades de Kailani. No manejan reglas estrictas de tiempos ni de custodias; simplemente se apoyan mutuamente dependiendo de los proyectos o viajes de cada uno.
La buena relación también abarca a las otras familias. Mauricio, padre además de María José de una relación anterior, mantiene vínculos armónicos que priorizan siempre el bienestar de sus hijas.
La pregunta es directa y ambos sonríen al responder. "La moneda está en el aire", dice Mauricio. "Nunca digas nunca", añade Aislinn, aunque reconoce que su relación, tal como es hoy, funciona maravillosamente. "A pesar de todo siempre regresamos al amor", concluye.