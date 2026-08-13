Aumentan denuncias en TSE por posible campaña anticipada

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) intensifica las investigaciones ante el aumento de actos de posible campaña anticipada en el país. A la fecha, la Inspección General de la entidad mantiene abiertos más de 160 expedientes por presuntas violaciones a la Ley Electoral, según confirmó Pablo Portocarrero, jefe de la Unidad Especializada de Medios de Comunicación y Estudios de Opinión del organismo.
Portocarrero explicó este jueves, 13 de agosto, durante una entrevista en el programa A Primera Hora de Emisoras Unidas, que el proceso inicia con la notificación a los señalados, quienes pueden presentar pruebas de descargo. Si la Inspección General identifica posibles infracciones, el expediente se traslada al Registro de Ciudadanos, donde los implicados reciben una advertencia adicional y una nueva audiencia para defensa. Algunos partidos y figuras ya han modificado sus estrategias comunicacionales en respuesta a estas medidas.
No todos los casos resultan en sanciones inmediatas. Portocarrero indicó que presentar pruebas de descargo permite rectificar ciertas conductas, aunque admitió que demostrar lo contrario puede ser complicado cuando ya existen evidencias de promoción ilegal de imagen o difusión anticipada de propuestas de gobierno.
En el caso de actividades vinculadas al proselitismo, la Inspección General también cruza información con la unidad de fiscalización de los partidos para garantizar el reporte adecuado de gastos, en especial dentro de los municipios y departamentos.
Respecto a la publicación de los nombres involucrados, Portocarrero aclaró que el TSE reserva esta información por razones de seguridad, ya que los expedientes contienen datos sensibles como nombres, montos gastados y detalles de las investigaciones en redes sociales. Sin embargo, cualquier ciudadano puede acercarse al TSE para consultar si posee un expediente abierto o verificar denuncias en su contra.
Aumento de denuncias
De acuerdo con el entrevistado, las denuncias de campaña anticipada han aumentado notablemente. En los últimos meses, el TSE recibía entre 10 y 12 denuncias mensuales, pero en las últimas dos semanas sumaron diez adicionales. Además, a partir del mes siguiente las denuncias podrán presentarse en línea, lo que facilitará la participación ciudadana, considerada por Portocarrero como el principal fiscalizador del proceso electoral.
Algunas figuras políticas acumulan más expedientes que otras. Portocarrero señaló que dos personas concentran la mayor cantidad de denuncias, con aproximadamente 30 cada una.
En ese contexto, fue consultado sobre los efectos que podría tener la acumulación de quejas en su contra para quienes quieren postularse a cargos públicos, por lo que aclaró que la existencia de expedientes no implica la imposibilidad automática de inscripción como candidatos; la sanción solo se aplica formalmente durante la inscripción, en cumplimiento del artículo 94 bis de la Ley Electoral.
¿Cómo clasificar la campaña anticipada?
El TSE diferencia entre actividades permitidas como la libre emisión del pensamiento, los actos de proselitismo y los actos que constituyen campaña electoral anticipada. Específicamente, la difusión de ideología, la promoción de símbolos y la formación interna partidaria son legales, mientras que la promoción explícita de la imagen o la oferta de programas de gobierno fuera del tiempo autorizado puede considerarse campaña anticipada.
En respuesta a un ejemplo práctico sobre la promoción personal en redes sociales realizada por funcionarios, Portocarrero precisó que mientras los funcionarios pueden informar sobre su gestión, existe una delgada línea: si el contenido busca ensalzar su imagen, podría calificarse como actividad prohibida por la ley electoral.