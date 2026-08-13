Cancelan la etapa 6 de la Vuelta Colombia 2026

Rubén Darío Galeano, presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismocol -FCC-), confirmó esta mañana la suspensión de la sexta etapa de la Vuelta Colombia 2026, la cual tendría un recorrido de 135.2 kilómetros. La razón, "no afectar el corredor vial que comunica a los departamentos de Caldas y Antioquia" y de esa forma evitar contratiempos con el personal que se encuentra en labores de ayuda y rescate de personas afectadas por el terremoto de 7.4 del pasado lunes 10 de agosto que afectó gran parte del territorio colombiano.
"Desde hace dos días antes estábamos esperando si la etapa de Caldas y Antioquia se cancelaba. En decisión con los equipos, y con todos los involucrados, y por solidaridad con toda la gente afectada por el terremoto en Caldas, nosotros habíamos decidido salir de Antioquia, pero al final se tomó la decisión de cancelarla completamente la etapa", señaló Rubén Galeano a los medios de comunicación que dan cobertura al evento ciclístico.
En ese sentido, añadió: "Hay que esperar a ver qué decisión se toma respecto al resto de la carrera, ya que sabemos que hay afectaciones y no queremos importunar a todas las agencias y personas que están haciendo envío de ayudas humanitarias, los que quieran trasladarse para ver todo el tema familiar y no queremos causar inconveniencia con ello".
¿Se cancela en definitiva la Vuelta a Colombia 2026?
El presidente de la Federación de ciclismo, Rubén Galeno, se refirió al desarrollo de las últimas etapas de las Vuelta Colombia 2026, la cual, según el calendario de competición, finalizará el domingo 16 de agosto.
"Vamos a revisar en las próximas horas si se sostienen las últimas tres etapas o realmente se acabaría la Vuelta a Colombia el día de hoy y suspendemos ya la carrera como tal", aseguró el máximo dirigente de ciclismo colombiano.
Estas declaraciones fueron arropadas por un comunicado que emitió la Federación en donde amplió: "Respecto a la continuidad de la competencia, aún no se ha tomado una decisión definitiva. Durante las próximas horas se adelantarán las reuniones y evaluaciones necesarias para establecer si la Vuelta a Colombia 2026 continúo con las etapas restantes o si se da por terminada la competencia".
Así les va a los guatemaltecos
En la quinta etapa de la Vuelta Colombia 2026, el guatemalteco Mardoqueo Vásquez, del equipo Hino-One-Suzuki, fue octavo a una diferencia de 6:17 minutos del ganador, el colombiano Diego Camargo, del equipo Medellín-EPM.
En la clasificación general individual, Mardoqueo es octavo a 06:35 del líder Camargo.