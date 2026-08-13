 Pareja atacada por pitbull: el video que se vuelve viral
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Pareja sufre brutal ataque de un pitbull y el video se vuelve viral

Una visita a una casa en venta terminó en un brutal ataque de un pitbull.

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Pareja termina herida tras ataque de un pitbull., Captura de pantalla video de X.
Pareja termina herida tras ataque de un pitbull. / FOTO: Captura de pantalla video de X.
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Un violento ataque de un perro de raza pitbull contra una pareja quedó registrado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales. Las imágenes muestran los momentos de tensión que vivieron el hombre y la mujer, quienes terminaron con múltiples heridas a causa de las mordidas.

En la grabación, de poco más de un minuto, se observa al hombre y la mujer frente a una vivienda que pretendían visitar porque estaba en venta. Ambos esperan mientras un agente inmobiliario se dispone a abrir la puerta.

De manera repentina, un pitbull negro sale del inmueble y se lanza directamente contra la mujer, quien cae al suelo. El animal comienza a morderla mientras su pareja intenta intervenir para apartarlo.

El perro posteriormente cambia de objetivo y ataca al hombre, quien intenta protegerse mientras pide ayuda. La mujer, pese a estar herida, también intenta defenderlo y golpea al animal para evitar que continúe con el ataque.

La situación se vuelve aún más dramática cuando una mujer adulta mayor sale de la vivienda con un palo e intenta separar al perro, pero no consigue controlarlo. Otras personas llegan para auxiliar a la pareja, aunque durante varios segundos ninguno logra detener al animal.

Finalmente, el pitbull deja de atacar y regresa por su cuenta al interior de la vivienda. La pareja se aleja del lugar visiblemente afectada y con evidentes lesiones provocadas durante el ataque.

Reacciones tras ataque de pitbull 

Las imágenes generaron numerosas reacciones entre los usuarios de redes sociales. Muchos cuestionaron que un perro con ese nivel de agresividad permaneciera sin medidas adecuadas de control, especialmente en un lugar donde podían ingresar personas ajenas al inmueble.

El video también abrió debate sobre la responsabilidad de los propietarios de animales considerados potencialmente peligrosos y la necesidad de mantenerlos bajo control para evitar ataques.

Hasta el momento, no se cuenta con información confirmada sobre el lugar exacto donde ocurrió el incidente ni sobre el estado de salud de la pareja.

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