Tribunal niega permiso a Zamora para viajar a EE. UU.

El Tribunal Noveno de Sentencia Penal resolvió este jueves, 13 de agosto, negar el permiso al periodista José Rubén Zamora para viajar a Estados Unidos con el objetivo de someterse a evaluaciones médicas y tratamiento por una serie de problemas de salud que presenta.
Los jueces tomaron como base los resultados de las pruebas que le practicó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y decidieron, por mayoría, no autorizar que el sindicado saliera del país, al considerar que no se le está vulnerando su derecho a la salud en Guatemala.
El fundador del diario el Periódico enfrenta actualmente tres procesos penales debido a que el Ministerio Público lo señala de diferentes cargos, incluidos lavado de dinero y tráfico de influencias. Actualmente enfrenta a la justicia en libertad, bajo una serie de medidas que incluyen el arresto domiciliario y la prohibición de trasladarse al extranjero.
Zamora buscaba atender padecimientos en EE. UU.
Tras finalizar la audiencia del pasado 6 de agosto en la que se presentó su solicitud de viaje, el periodista José Rubén Zamora indicó que esperaba que el Inacif lo recibiera rápidamente para poder ser evaluado y poder completar esa y otras gestiones antes de poder realizar su viaje, en el que espera cumplir una cita médica en el extranjero.
"Estoy tranquilo de que seguramente el Inacif va a confirmar los problemas que estoy experimentando y de esa manera espero que también me dé tiempo de sacar la visa. Yo tuve visa 55 años, pero al entrar a un proceso perdés la visa y hay que ver si me la dan a tiempo para cumplir con la cita porque ya la he cambiado tres veces", dijo.
Zamora mencionó que estuvo prácticamente 1 mil 300 días preso, por lo que se ha sometido a una serie de tratamientos y evaluaciones en el país tras presentar secuelas por problemas en una rodilla y una caída que sufrió en la que se lastimó la columna. "Tuve que aprender a caminar otra vez, hago muchísimo ejercicio", mencionó, a la vez que compartió que, con estas y otras condiciones que presenta, terminar en una silla de ruedas es un escenario posible.
Por aparte, indicó que está en seguimiento de su situación de salud con un cardiólogo y más especialistas debido a lo que describió como sus "achaques", por lo que reiteró que esperaba poder avanzar en obtener la atención médica que requiere.
* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7