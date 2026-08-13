 Tribunal niega permiso a Zamora para viajar a EE. UU.
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Tribunal niega a Zamora permiso para salir del país por tratamiento médico

El periodista José Rubén Zamora buscaba recibir atención de especialistas en Estados Unidos.

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El periodista José Rubén Zamora en la sala de audiencias, el jueves 12 de febrero de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El periodista José Rubén Zamora en la sala de audiencias, el jueves 12 de febrero de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Tribunal Noveno de Sentencia Penal resolvió este jueves, 13 de agosto, negar el permiso al periodista José Rubén Zamora para viajar a Estados Unidos con el objetivo de someterse a evaluaciones médicas y tratamiento por una serie de problemas de salud que presenta.

Los jueces tomaron como base los resultados de las pruebas que le practicó el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) y decidieron, por mayoría, no autorizar que el sindicado saliera del país, al considerar que no se le está vulnerando su derecho a la salud en Guatemala.

El fundador del diario el Periódico enfrenta actualmente tres procesos penales debido a que el Ministerio Público lo señala de diferentes cargos, incluidos lavado de dinero y tráfico de influencias. Actualmente enfrenta a la justicia en libertad, bajo una serie de medidas que incluyen el arresto domiciliario y la prohibición de trasladarse al extranjero.

Zamora buscaba atender padecimientos en EE. UU.

Tras finalizar la audiencia del pasado 6 de agosto en la que se presentó su solicitud de viaje, el periodista José Rubén Zamora indicó que esperaba que el Inacif lo recibiera rápidamente para poder ser evaluado y poder completar esa y otras gestiones antes de poder realizar su viaje, en el que espera cumplir una cita médica en el extranjero.

"Estoy tranquilo de que seguramente el Inacif va a confirmar los problemas que estoy experimentando y de esa manera espero que también me dé tiempo de sacar la visa. Yo tuve visa 55 años, pero al entrar a un proceso perdés la visa y hay que ver si me la dan a tiempo para cumplir con la cita porque ya la he cambiado tres veces", dijo.

Hijo de Zamora: “(Mi padre) está cumpliendo una pena anticipada por un delito que jamás cometió”

José Carlos Zamora, hijo del periodista José Rubén Zamora, aseguró que, si ya se existiera una condena contra su padre, con el tiempo que lleva en prisión ya hubiese cumplido la pena. También describió como una “absoluta aberración legal” los fallos que lo mantienen detenido.

Zamora mencionó que estuvo prácticamente 1 mil 300 días preso, por lo que se ha sometido a una serie de tratamientos y evaluaciones en el país tras presentar secuelas por problemas en una rodilla y una caída que sufrió en la que se lastimó la columna. "Tuve que aprender a caminar otra vez, hago muchísimo ejercicio", mencionó, a la vez que compartió que, con estas y otras condiciones que presenta, terminar en una silla de ruedas es un escenario posible.

Por aparte, indicó que está en seguimiento de su situación de salud con un cardiólogo y más especialistas debido a lo que describió como sus "achaques", por lo que reiteró que esperaba poder avanzar en obtener la atención médica que requiere.

* Con información de Oscar Grijalva, Emisoras Unidas 89.7

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