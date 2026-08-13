 La llegada de turistas a Guatemala crece un 1,2 por ciento durante 2026
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La llegada de turistas a Guatemala crece un 1,2 por ciento durante 2026

El Inguat proyecta cerrar 2026 con la recepción de 3,6 millones de visitantes, como paso previo hacia la meta de alcanzar los 4 millones en 2027.

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Parque Nacional de Tikal., Foto Inguat
Parque Nacional de Tikal. / FOTO: Foto Inguat
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Guatemala recibió 1.915.874 turistas entre enero y julio de 2026, un 1,2 % más que en 2025, un crecimiento impulsado por una estrategia de diversificación de mercados, informaron este jueves 13 de agosto fuentes oficiales.

Según estadísticas oficiales del Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), durante julio el país registró la llegada de alrededor de 288.700 visitantes, cifra que supone un alza del 2 % en comparación con los 283.091 turistas contabilizados en julio del año pasado.

El Inguat destacó que el desempeño positivo del sector estuvo marcado por la recuperación del mercado salvadoreño que aumentó un 5 % en julio, consolidándose durante la Fiestas Agostinas que se celebran en ese país y que motivaron el ingreso de 71.075 visitantes procedentes de El Salvador, quienes generaron una derrama económica estimada en 21,6 millones de dólares entre el 31 de julio y el 9 de agosto.

Estados Unidos por su parte se mantuvo como el segundo mercado más atractivo hacia Guatemala con 73.593 visitantes en julio, con un leve incremento del 0,1 % en comparación con el mismo mes de 2025, una estabilidad que la entidad turística catalogó de relevante "ante la reducción de la capacidad aérea, el aumento de los costos operativos de las aerolíneas y el encarecimiento de los boletos".

Entre los mercados de mayor dinamismo interanual en el séptimo mes del año destacaron Australia, con un incremento del 50 %; México (39 %), Panamá (30 %), Nicaragua (26 %), Colombia (25 %) y Países Bajos (20 %).

Estas cifras se enmarcan en el plan gubernamental lanzado en 2024 para posicionar a Guatemala como un destino sostenible en Centroamérica, orientando sus esfuerzos a captar viajeros de mayor capacidad de gasto y aumentar su tiempo de permanencia en el territorio nacional, indicó el Inguat.

Guatemala registró en 2025 la llegada de 3.361.843 visitantes, un incremento del 11 % respecto a los 3.037.282 de turistas contabilizados en 2024, mientras que el Inguat proyecta cerrar 2026 con la recepción de 3,6 millones de visitantes, como paso previo hacia la meta de alcanzar los 4 millones en 2027.

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Se trata de nueve connacionales que permanecían en aquel país por turismo u otras actividades.

Vía EFE

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