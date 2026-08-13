Sarampión en Guatemala: 32 mil casos y 32 muertos

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) actualizó este jueves la información relacionada con el brote de sarampión que se presenta en el país desde inicios del presente año. Según detalló, la enfermedad ha cobrado la vida de un total de 32 personas.
Según los registros, hasta el pasado 11 de agosto habían sido confirmados 32 mil 106 casos, incluidos 8 mil 019 detectados por medio de pruebas de laboratorio, 3 mil 549 por nexo epidemiológico y 20 mil 538 por criterio clínico. La mayor incidencia corresponde a los departamentos de Izabal, Guatemala y Sololá.
El sarampión, una de las enfermedades más contagiosas del mundo, se transmite por el aire o mediante gotas respiratorias cuando una persona enferma tose.
Entre sus síntomas figuran fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y erupción cutánea. En algunos casos puede provocar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis, ceguera o incluso la muerte.
La vacunación es la forma más eficaz de prevenir la enfermedad y evitar su propagación, por lo que el Ministerio de Salud mantiene los esfuerzos para ampliar la cobertura en la población guatemalteca.
Impacto del sarampión en la región
El pasado 9 de agosto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta por el aumento de la enfermedad instando a los países de América a reforzar los planes de vacunación, después de que los casos se hayan triplicado respecto al año pasado.
La organización advirtió en un comunicado de que el continente americano registra el mayor número de casos de sarampión en más de dos décadas.
En lo que va de año, se han notificado 47.500 casos confirmados de sarampión en 16 países y 44 fallecimientos en tres países.
La cifra representa más del triple de los casos registrados en todo 2025, cuando hubo 15.000 casos en 15 países y 32 defunciones en tres países.
El 95% de los casos confirmados se concentra en Guatemala, México, Estados Unidos y Perú, detalló la OPS.
Según una evaluación de la organización, el riesgo para la salud pública asociado al sarampión en América está clasificado como muy alto.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7