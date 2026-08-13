 Sarampión en Guatemala: 32 mil casos y 32 muertos
Nacionales

Casos de sarampión superan los 32 mil en Guatemala; hay 32 fallecidos

La mayor incidencia corresponde a los departamentos de Izabal, Guatemala y Sololá.

Compartir:
Evaluación a un menor por posibles síntomas de sarampión., Ilustrativa de archivo: EFE
Evaluación a un menor por posibles síntomas de sarampión. / FOTO: Ilustrativa de archivo: EFE
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) actualizó este jueves la información relacionada con el brote de sarampión que se presenta en el país desde inicios del presente año. Según detalló, la enfermedad ha cobrado la vida de un total de 32 personas.

Según los registros, hasta el pasado 11 de agosto habían sido confirmados 32 mil 106 casos, incluidos 8 mil 019 detectados por medio de pruebas de laboratorio, 3 mil 549 por nexo epidemiológico y 20 mil 538 por criterio clínico. La mayor incidencia corresponde a los departamentos de Izabal, Guatemala y Sololá.

El sarampión, una de las enfermedades más contagiosas del mundo, se transmite por el aire o mediante gotas respiratorias cuando una persona enferma tose.

Entre sus síntomas figuran fiebre alta, tos, secreción nasal, conjuntivitis y erupción cutánea. En algunos casos puede provocar complicaciones graves, como neumonía, encefalitis, ceguera o incluso la muerte.

La vacunación es la forma más eficaz de prevenir la enfermedad y evitar su propagación, por lo que el Ministerio de Salud mantiene los esfuerzos para ampliar la cobertura en la población guatemalteca.

Ministerio de Salud anuncia próximo ingreso de vacunas contra Covid-19

Guatemala recibirá en los próximos días un lote de 12 mil dosis.

Impacto del sarampión en la región

El pasado 9 de agosto, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) emitió una alerta por el aumento de la enfermedad instando a los países de América a reforzar los planes de vacunación, después de que los casos se hayan triplicado respecto al año pasado.

La organización advirtió en un comunicado de que el continente americano registra el mayor número de casos de sarampión en más de dos décadas.

En lo que va de año, se han notificado 47.500 casos confirmados de sarampión en 16 países y 44 fallecimientos en tres países.

La cifra representa más del triple de los casos registrados en todo 2025, cuando hubo 15.000 casos en 15 países y 32 defunciones en tres países.

El 95% de los casos confirmados se concentra en Guatemala, México, Estados Unidos y Perú, detalló la OPS.

Según una evaluación de la organización, el riesgo para la salud pública asociado al sarampión en América está clasificado como muy alto.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

En Portada

Dos precandidatos acumulan más de 30 denuncias por posible campaña anticipadat
Nacionales

Dos precandidatos acumulan más de 30 denuncias por posible campaña anticipada

11:39 AM, Ago 13
Sindicato del magisterio llega al Congreso; tránsito afectadot
Nacionales

Sindicato del magisterio llega al Congreso; tránsito afectado

12:36 PM, Ago 13
Cancillería brinda apoyo consular a guatemaltecos tras terremoto en Colombiat
Nacionales

Cancillería brinda apoyo consular a guatemaltecos tras terremoto en Colombia

02:23 PM, Ago 13
Tribunal niega a Zamora permiso para salir del país por tratamiento médicot
Nacionales

Tribunal niega a Zamora permiso para salir del país por tratamiento médico

09:52 AM, Ago 13
Barcelona y PSG acuerdan el traspaso de Ferran Torrest
Deportes

Barcelona y PSG acuerdan el traspaso de Ferran Torres

01:04 PM, Ago 13

Temas

Mundial 2026GuatemalaDestacadasFútbolArgentina#ViralesMundial2026FIFANoticias de GuatemalaEstados UnidosEspañaMessi
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar