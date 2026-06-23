Guatemala anuncia ingreso de vacunas contra Covid-19

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó este martes, 23 de junio, que en las próximas semanas estará ingresando al país un lote de 12 mil vacunas contra el Covid-19, luego de tres años de no contar con la existencia de ese fármaco en el país.
De acuerdo con reportes recientes de la referida cartera, en el Hospital General San Juan de Dios se contabilizan actualmente 132 casos de la enfermedad, los cuales corresponden a pacientes y personal. Se indicó que la mayoría de los pacientes presentan síntomas leves.
Se informó que, por medio de análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Salud, se pudo determinar que los casos corresponden a la variante Ómicron, la cual no representa un riesgo mayor para la población.
Mientras tanto, el hospital Roosevelt había detectado, hasta el pasado 13 de junio, un total de 32 casos de Covid-19 tras realizar más de 4 mil pruebas a su personal y personas que llegaron en busca de recibir asistencia médica.
En ese contexto, las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad, que cobró cientos de vidas durante la pandemia, y otros padecimientos respiratorios que podrían presentarse en los guatemaltecos, principalmente en temporada de lluvias.
OMS recomienda vacunación contra el Covid cada seis meses para grupos de alto riesgo
La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los países miembros que establezcan jornadas de vacunación contra el Covid rutinarias, cada seis meses, para grupos de alto riesgo, tales como personas mayores, especialmente con patologías significativas o altos índices de obesidad.
Personas en residencias de mayores y centros de cuidados prolongados y aquellas inmunodeprimidas de forma moderada o grave también podrían ser incluidas en estas vacunaciones semestrales, indicó la OMS tras la reunión de su Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS en vacunas (SAGE).
Según estos expertos, que se reunieron del 9 al 12 de marzo pasados para analizar las campañas de vacunación globales, los países miembros también deberían considerar campañas adicionales de inmunización, con carácter anual, para trabajadores sanitarios y personas con patologías significativas de distintas edades, incluidos niños y adolescentes.
En mujeres embarazadas, se recomienda una dosis de la vacuna contra el Covid por embarazo, preferiblemente durante el segundo trimestre.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7