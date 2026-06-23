 Guatemala anuncia ingreso de vacunas contra Covid-19

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Mexico MEX
11/06 13:00 HS
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Mexico MEX
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Mexico MEX
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Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
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13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
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Morocco MOR
Finalizado
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19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
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Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
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Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
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Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
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Iran IRA
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New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
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Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
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Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
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Norway NOR
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France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
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Algeria ALG
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Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
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27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
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Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
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Croatia CRO
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Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
77
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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27/06 15:00 HS
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Nacionales

Ministerio de Salud anuncia próximo ingreso de vacunas contra Covid-19

Guatemala recibirá en los próximos días un lote de 12 mil dosis.

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El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó este martes, 23 de junio, que en las próximas semanas estará ingresando al país un lote de 12 mil vacunas contra el Covid-19, luego de tres años de no contar con la existencia de ese fármaco en el país.

De acuerdo con reportes recientes de la referida cartera, en el Hospital General San Juan de Dios se contabilizan actualmente 132 casos de la enfermedad, los cuales corresponden a pacientes y personal. Se indicó que la mayoría de los pacientes presentan síntomas leves.

Se informó que, por medio de análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Salud, se pudo determinar que los casos corresponden a la variante Ómicron, la cual no representa un riesgo mayor para la población.

Mientras tanto, el hospital Roosevelt había detectado, hasta el pasado 13 de junio, un total de 32 casos de Covid-19 tras realizar más de 4 mil pruebas a su personal y personas que llegaron en busca de recibir asistencia médica.

En ese contexto, las autoridades mantienen la vigilancia epidemiológica de esta enfermedad, que cobró cientos de vidas durante la pandemia, y otros padecimientos respiratorios que podrían presentarse en los guatemaltecos, principalmente en temporada de lluvias.

OMS recomienda vacunación contra el Covid cada seis meses para grupos de alto riesgo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los países miembros que establezcan jornadas de vacunación contra el Covid rutinarias, cada seis meses, para grupos de alto riesgo, tales como personas mayores, especialmente con patologías significativas o altos índices de obesidad.

Personas en residencias de mayores y centros de cuidados prolongados y aquellas inmunodeprimidas de forma moderada o grave también podrían ser incluidas en estas vacunaciones semestrales, indicó la OMS tras la reunión de su Grupo Asesor Estratégico de Expertos de la OMS en vacunas (SAGE).

Según estos expertos, que se reunieron del 9 al 12 de marzo pasados para analizar las campañas de vacunación globales, los países miembros también deberían considerar campañas adicionales de inmunización, con carácter anual, para trabajadores sanitarios y personas con patologías significativas de distintas edades, incluidos niños y adolescentes.

En mujeres embarazadas, se recomienda una dosis de la vacuna contra el Covid por embarazo, preferiblemente durante el segundo trimestre.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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