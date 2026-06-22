Hospital San Juan de Dios registra 132 casos de Covid-19

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) actualizó este lunes, 22 de junio, la información relacionada con los casos de Covid-19 que han sido detectados en el Hospital General San Juan de Dios. Además, reiteró la importancia de tomar las prevenciones necesarias para prevenir esta y otras enfermedades respiratorias.
Por medio de un comunicado, la cartera dio a conocer que se tiene registro de 132 casos de Covid-19 entre pacientes y personal del referido centro asistencial, a los cuales se les da el seguimiento correspondiente.
Se informó que, por medio de análisis realizados por el Laboratorio Nacional de Salud, se pudo determinar que los casos corresponden a la variante Ómicron, la cual no representa un riesgo mayor para la población.
También se detalló que la mayoría de las personas afectadas presentan síntomas leves, sin complicaciones asociadas al padecimiento que en 2020 mantuvo en alerta al mundo entero al convertirse en pandemia y haber cobrado millones de vidas y dejar efectos devastadores en la economía y otros ámbitos de la vida de las personas.
Activan vigilancia epidemiológica
El Ministerio de Salud dio a conocer que mantiene activas las acciones de vigilancia epidemiológica y medidas de prevención enfocadas en garantizar el control y cuidado de la salud de las personas. En ese sentido, desde la semana pasada se solicitó a todas las personas que ingresen como visitantes al hospital San Juan de Dios utilizar mascarilla KN-95 dentro de las instalaciones hospitalarias.
De igual forma, las autoridades de salud reiteraron su compromiso con la salud de la población y aseguraron que se está actuando con base en los lineamientos técnicos e institucionales correspondientes y con un enfoque de brindar atención médica de calidad.
Además, se hizo el recordatorio de que se tienen distintas enfermedades respiratorias estacionales, no solo el Covid-19, por lo que es importante tomar medidas de prevención que incluyen el lavado de manos.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7