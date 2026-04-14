Incidente de ciberseguridad en Laboratorio Nacional de Salud

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) informó este martes, 14 de abril, sobre la reciente detección de un incidente de seguridad informática que afectó de manera parcial algunos equipos de uso interno del Laboratorio Nacional de Salud. La entidad detalló que se activaron los protocolos respectivos, lo que permitió contener esta situación.
De acuerdo con la cartera, el incidente fue atendido de forma inmediata, asegurando la continuidad de las operaciones mediante la restauración de respaldos institucionales y la implementación de medidas correctivas en los equipos afectados.
"De acuerdo con la evaluación técnica realizada, no existe evidencia de acceso no autorizado ni de vulneración de datos sensibles de pacientes, usuarios o entidades", confirmó el MSPAS en información compartida a Emisoras Unidas.
Asimismo, detalló que el incidente se limitó a la encriptación de archivos de carácter interno, los cuales fueron recuperados satisfactoriamente. En ese sentido, se garantizó la continuidad de los servicios, por lo que el laboratorio se encuentra operando con normalidad.
Refuerzan seguridad
Como parte de las acciones preventivas, el MSPAS informó que se reforzaron los controles de seguridad, incluyendo actualizaciones de sistemas, revisión de accesos y fortalecimiento de protocolos institucionales.
Mencionó que estas medidas generaron interrupciones temporales en algunos procesos y en la plataforma web, la cual se encuentra actualmente en fase de revisión antes de su restablecimiento.
El Ministerio de Salud reiteró que mantiene un monitoreo permanente de la situación y reafirmó su compromiso con la protección de la información y la continuidad de los servicios.
* Le puede interesar:
Robo de datos en portal web del Ejército
El Ejército de Guatemala denunció el pasado viernes una intrusión externa en el portal web de la Dirección General de Control de Armas y Municiones que comprometió información de usuarios particulares, armerías e instituciones como del Ministerio de Gobernación.
Julio Taracena, comandante de la Brigada de Comunicaciones del Ejército, detalló que el ataque de denegación de servicio duró 13 horas el pasado 7 de abril, permitiendo a un grupo criminal usar un bot para obtener credenciales y extraer datos almacenados.
Aunque no precisó el origen de los atacantes, señaló que la investigación del Ministerio Público (Fiscalía) determinará si se trata de una estructura internacional.
Pese a que versiones extraoficiales señalan el robo de 30 gigabytes (GB) de información, que incluye base de datos de unos 22.000 usuarios, más de 60.000 armas y unos 52.500 certificados, Taracena aseguró que el informe preliminar identifica la descarga de no más de 5 GB.
Por su parte, Otto Rosito Morales, encargado de la Dirección General de Control de Armas y Municiones, indicó que se presentó la denuncia ante la Fiscalía para las acciones legales correspondientes.
* Con información de Sara Solórzano, Emisoras Unidas 89.7