 Meteorito provoca estruendos y alarma estados de EE. UU.
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Meteorito provoca estruendos y alarma en varios estados de EE. UU.

Meteorito atraviesa la atmósfera y genera alarma desde Delaware hasta Canadá.

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Misteriosas explosiones alarman a miles., Redes sociales.
Misteriosas explosiones alarman a miles. / FOTO: Redes sociales.
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Un meteorito que ingresó a la atmósfera sobre el noreste de Estados Unidos provocó fuertes estruendos y numerosos reportes de avistamientos este sábado, generando alarma entre residentes de varios estados.

El fenómeno ocurrió alrededor de las 2:30 de la tarde, cuando una brillante bola de fuego cruzó el cielo cerca de la frontera entre Massachusetts y Nueva Hampshire. Según la Sociedad Estadounidense de Meteoros, el objeto tenía aproximadamente 90 centímetros de diámetro y produjo un doble estruendo que fue escuchado en distintas localidades de Nueva Inglaterra.

Decenas de personas reportaron haber sentido vibraciones en edificios, mientras que otras aseguraron haber visto el meteoro atravesar el cielo a plena luz del día. Los reportes se extendieron desde Delaware hasta Montreal, en Canadá.

No registraron actividad sísmica 

Las autoridades recibieron múltiples alertas debido al fuerte ruido, lo que llevó a descartar inicialmente otras posibles causas. Sin embargo, expertos confirmaron que no se trató de un terremoto, ya que los sismógrafos no registraron actividad sísmica en la zona.

Especialistas indicaron que la mayoría de estos objetos se desintegran antes de alcanzar la superficie terrestre. En este caso, consideran poco probable que el meteorito haya impactado en tierra y señalan que, de haber sobrevivido a la entrada atmosférica, sus restos podrían haber caído en el océano frente a la costa de Massachusetts.

Videos compartidos en redes sociales captaron el momento de los estruendos, mientras que imágenes satelitales registraron el rastro luminoso dejado por el meteorito al explotar en la atmósfera.

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