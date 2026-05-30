 Miss Francia confirma su ausencia en Miss Universe 2026
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Miss Francia confirma su ausencia en Miss Universe 2026

La organización francesa anunció que no enviará representante al certamen internacional de 2026.

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Francia se retira de Miss Universo 2026 tras polémicas en la edición 2025., Redes sociales.
Francia se retira de Miss Universo 2026 tras polémicas en la edición 2025. / FOTO: Redes sociales.
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Francia no participará en la edición 2026 de Miss Universo, marcando una decisión inédita en su historia dentro del certamen de belleza más importante del mundo. La organización Miss France Company confirmó su ausencia temporal tras las controversias registradas durante la edición 2025.

El anuncio fue realizado el jueves 28 de mayo mediante un comunicado oficial, en el que la entidad señaló que la decisión responde a un "profundo choque de principios éticos y profesionales". Según la organización, las dudas surgidas en torno a la transparencia del concurso celebrado en Bangkok, Tailandia, influyeron directamente en el retiro de este año.

Francia ha sido históricamente un país destacado en Miss Universo, con dos coronas en su haber: Christianne Martel en 1953 e Iris Mittenaere en 2016. Su ausencia en 2026 representa un quiebre significativo dentro del certamen internacional.

La edición número 75 de Miss Universo se llevará a cabo en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan, Puerto Rico, aunque aún no se ha confirmado la fecha exacta del evento.

Polémicas rodearon Miss Universo 2025

La decisión de Francia se produce en medio de una serie de polémicas que rodearon Miss Universo 2025. Entre ellas, la renuncia de los jurados Omar Harfouch y Claude Makélélé, quienes denunciaron presuntas irregularidades y falta de transparencia en el proceso de selección de finalistas.

También generó controversia la renuncia de Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil 2025, a su título continental, así como denuncias públicas sobre un presunto altercado verbal entre la ganadora del certamen, la mexicana Fátima Bosch Fernández, y el director de Miss Universo Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

Hasta el momento, la organización de Miss Universo no ha emitido una respuesta oficial detallando las señalamientos mencionados en torno a la edición 2025.

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