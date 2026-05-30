 Investigan hallazgo de cadáver dentro de vehículo en zona 12
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Investigan hallazgo de cadáver dentro de vehículo en zona 12

El cuerpo fue encontrado en un carro estacionado en una de las calles de la colonia La Reformita.

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Los cuerpos de rescate constataron que el fallecido estaba dentro del baúl del carro., Bomberos Municipales.
Los cuerpos de rescate constataron que el fallecido estaba dentro del baúl del carro. / FOTO: Bomberos Municipales.
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Vecinos alarmados llamaron de manera constante a la cabina de emergencias de Bomberos Municipales para reportar el hallazgo de un cadáver en el baúl de un vehículo que estaba estacionado en la 3ª. avenida y 21 calle de la colonia Reformita, zona 12 capitalina. Al llegar, los paramédicos constataron el hecho y compartieron imágenes fuertes de lo ocurrido.

Dentro del maletero del carro encontraron el cadáver dentro de una bolsa de costal. Según las imágenes, el fallecido fue mutilado y las partes del mismo fueron embaladas en la bolsa antes descrita.

Tras el hallazgo del cadáver, los cuerpos de socorro notificaron el hecho a las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) y Ministerio Público (MP) para las investigaciones del caso. Por el momento se desconoce la identidad de la víctima y si se trata de un hombre o una mujer.

A través de una inspección visual, se observa en el interior del vehículo una persona envuelta en sábanas y bolsas de nylon. De inmediato se notificó a las autoridades correspondientes para el procedimiento legal", reportaron los cuerpos de rescate.

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Investigan hallazgo de cadáver en la zona 12

Las imágenes de los rescatistas evidenciaron la presencia de una auto patrulla de la PNC en el lugar del suceso, por lo que los agentes acordonaron el área para los peritajes del MP.

Los expertos del ente investigador realizaron las investigaciones preliminares para tratar de identificar a la víctima y las razones por las que fue ultimada.

En las imágenes de los rescatistas también se puede apreciar que el carro quedó abandonado aún con las luces encendidas. Dentro del maletero se pudo observar una luz azul y un componente del sistema de audio.

El carro es un sedán de cuatro puertas de color oscuro, con barras para maletas en el techo y está identificado con las placas particulares 988 FQP.

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