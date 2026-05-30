Decomisan paquetes de cocaína y capturan a dos nicaragüenses

Las fuerzas de seguridad reportaron este sábado, 30 de mayo de 2026, el decomiso de al menos 800 paquetes que contenían cocaína en su interior. Asimismo, revelaron que dos hombres de origen nicaragüense fueron detenidos en el mismo operativo que se ejecutó en aguas del Océano Pacífico del territorio guatemalteco.
Según las imágenes que compartió la Policía Nacional Civil (PNC), la cocaína estaba empacada en al menos 20 bultos de color negro, afirmados con cinta adhesiva.
Las autoridades indicaron que el operativo en el que se encontró la cocaína fue ejecutado por la Marina del Ejército de Guatemala. Los efectivos indicaron que interceptaron una embarcación a 41 millas náuticas en el océano Pacífico.
Al desmantelar los bultos, las autoridades descubrieron varios paquetes empacados con bolsas de nailon de color negro y café. Las fotos compartidas evidenciaron que algunos de los paquetes estaban identificados con las letras "SP".
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Identificados tras captura por hallazgo de cocaína
La PNC informó que lograron identificar a los dos nicaragüenses que fueron capturados en la embarcación en donde transportaban los paquetes con cocaína. Únicamente comunicaron que los aprehendidos son Vitalino, de 28 años, y Jorge, de 42 años.
Ambos detenidos fueron trasladados ante los órganos de justicia, por agentes antinarcóticos de la PNC. Ambos hombres capturados vestían totalmente de negro, según las fotografías tomadas por las autoridades.
Las autoridades señalan a los dos hombres de ser los tripulantes de la embarcación en la que transportaban la droga. "Ambos fueron puestos a disposición del juez competente", describió la PNC.
En tanto, las autoridades indicaron que continúan los trabajos de investigación y que por el momento trabajan para determinar cuál fue el origen de la cocaína y cuál era su destino.
Por el momento no han compartido el cálculo del costo de los estupefacientes localizados.