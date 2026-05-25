 Fecha, hora y dónde seguir la final de la Champions League
Deportes

Fecha, hora y dónde seguir la final de la Champions League

La final de la Champions League 2026 se jugará en el Puskás Aréna de Budapest y enfrentará al Arsenal contra el Paris Saint-Germain.

Compartir:
Partido entre Arsenal y Paris Saint-Germain en la Champions League 2024/25 - EFE
Partido entre Arsenal y Paris Saint-Germain en la Champions League 2024/25 / FOTO: Agencia EFE

El Arsenal y el Paris Saint-Germain se enfrentarán en el partido más esperado del fútbol europeo, la final de la UEFA Champions League, en una cita que promete emociones, historia y un nuevo capítulo en la máxima competición de clubes del mundo. Los "gunners" buscarán conquistar por primera vez la "Orejona", mientras que el conjunto parisino intentará defender con éxito el título obtenido la temporada anterior.

El encuentro se disputará el sábado 30 de mayo de 2026 en el imponente Puskás Aréna, escenario que albergará por primera vez una final de la Champions League. La capital húngara recibirá así el evento más importante del calendario futbolístico europeo, luego de haber sido sede de la final de la UEFA Europa League en 2023. La final está programada para las 10:00 de la mañana, hora de Guatemala.

Más detalles de la final de la Champions League

Para el Arsenal, esta será una oportunidad histórica de levantar su primera Champions League, luego de haber sido subcampeón en la edición de 2006. Del otro lado estará un PSG que quiere seguir marcando época en el continente. El cuadro francés aspira a convertirse en el segundo club en la era moderna de la Champions League en defender exitosamente el título, algo que únicamente consiguió el Real Madrid CF entre 2016 y 2018.

En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, el partido se extenderá a una prórroga compuesta por dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si la igualdad persiste tras el tiempo extra, el campeón se definirá desde la tanda de penaltis, un desenlace que podría aumentar todavía más la tensión y dramatismo de una final que paralizará al mundo entero.

Los aficionados en Guatemala podrán seguir la transmisión en vivo a través de ESPN Latinoamérica y mediante la plataforma de streaming Disney+. Además, quienes prefieran la emoción de la radio podrán escuchar el partido por el 89.7 FM de Emisoras Unidas, así como por su señal en línea y sus plataformas digitales en X, Facebook e Instagram, donde también habrá cobertura minuto a minuto de la gran final europea.

Foto embed
Balón y trofeo de la final de la Champions League 2025/26 - UEFA

En Portada

Sector empresarial urge al Congreso a aprobar ley contra lavado de dinerot
Nacionales

Sector empresarial urge al Congreso a aprobar ley contra lavado de dinero

08:54 AM, Mayo 25
Salud reporta más muertes de menores por sarampiónt
Nacionales

Salud reporta más muertes de menores por sarampión

08:35 AM, Mayo 25
Contenedor volcado causa caos en ruta al Pacíficot
Nacionales

Contenedor volcado causa caos en ruta al Pacífico

06:23 AM, Mayo 25
Fecha, hora y dónde seguir la final de la Champions Leaguet
Deportes

Fecha, hora y dónde seguir la final de la Champions League

08:43 AM, Mayo 25
Clubes guatemaltecos listos para el sorteo de la Copa Centroamericanat
Deportes

Clubes guatemaltecos listos para el sorteo de la Copa Centroamericana

07:31 AM, Mayo 25

Temas

GuatemalaDestacadasMundial 2026Fútbol#liganacionalMinisterio PúblicoReal MadridLiga NacionalFiscal GeneralFutbol GuatemaltecoEstados Unidos
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Emma Stone ,Instagram
Gaming

Los videojuegos favoritos de los actores de Hollywood

Netflix ,Netflix
Farándula

Ranking: estas son las 5 peores películas de Netflix

emojis ,Instagram
Tecnología

Los secretos detrás de los corazones de colores en WhatsApp: ¿Qué emociones ocultan?

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp ,Instagram
Tendencias

WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de abril de 2026: ¿El tuyo está en la lista?

Mujer corriendo ,Pixabay
Tendencias

Ejercicio intenso: la clave para reducir drásticamente el riesgo de enfermedades crónicas

Eutanasia ,Eutanasia
Tendencias

¿Qué enfermedad tenía Noelia Castillo? La joven de 25 años que recibió la eutanasia

Emisoras Unidas Escuchar