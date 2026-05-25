Fecha, hora y dónde seguir la final de la Champions League

El Arsenal y el Paris Saint-Germain se enfrentarán en el partido más esperado del fútbol europeo, la final de la UEFA Champions League, en una cita que promete emociones, historia y un nuevo capítulo en la máxima competición de clubes del mundo. Los "gunners" buscarán conquistar por primera vez la "Orejona", mientras que el conjunto parisino intentará defender con éxito el título obtenido la temporada anterior.
El encuentro se disputará el sábado 30 de mayo de 2026 en el imponente Puskás Aréna, escenario que albergará por primera vez una final de la Champions League. La capital húngara recibirá así el evento más importante del calendario futbolístico europeo, luego de haber sido sede de la final de la UEFA Europa League en 2023. La final está programada para las 10:00 de la mañana, hora de Guatemala.
Más detalles de la final de la Champions League
Para el Arsenal, esta será una oportunidad histórica de levantar su primera Champions League, luego de haber sido subcampeón en la edición de 2006. Del otro lado estará un PSG que quiere seguir marcando época en el continente. El cuadro francés aspira a convertirse en el segundo club en la era moderna de la Champions League en defender exitosamente el título, algo que únicamente consiguió el Real Madrid CF entre 2016 y 2018.
En caso de empate durante los 90 minutos reglamentarios, el partido se extenderá a una prórroga compuesta por dos tiempos de 15 minutos cada uno. Si la igualdad persiste tras el tiempo extra, el campeón se definirá desde la tanda de penaltis, un desenlace que podría aumentar todavía más la tensión y dramatismo de una final que paralizará al mundo entero.
Los aficionados en Guatemala podrán seguir la transmisión en vivo a través de ESPN Latinoamérica y mediante la plataforma de streaming Disney+. Además, quienes prefieran la emoción de la radio podrán escuchar el partido por el 89.7 FM de Emisoras Unidas, así como por su señal en línea y sus plataformas digitales en X, Facebook e Instagram, donde también habrá cobertura minuto a minuto de la gran final europea.