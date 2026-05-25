 Hallan una persona fallecida en la vía pública en zona 3
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Hallan una persona fallecida en la vía pública en zona 3

Preliminarmente se conoció que el cuerpo no presentaba señales visibles de violencia.

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Área donde fue localizada la persona fallecida en zona 3., Bomberos Municipales
Área donde fue localizada la persona fallecida en zona 3. / FOTO: Bomberos Municipales

Los cuerpos de socorro reportaron que cerca de la medianoche fue localizada en la vía pública una persona sin vida en un sector de la 39 calle y 6ª avenida de la zona 3 de la Ciudad de Guatemala. Las autoridades le dieron seguimiento a la emergencia.

Al centro de llamadas de los Bomberos Municipales ingresaron alertas de parte de transeúntes que reportaban sobre la presencia de una persona en estado inconsciente que se encontraba sobre la vía pública, por lo que de inmediato se movilizaron unidades de emergencia al lugar.

"Al momento de la evaluación, los técnicos en urgencias médicas determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se procedió a notificar a las autoridades para la aplicación de los protocolos correspondientes", explicó un portavoz de la institución.

Añadió que, por el momento, se desconoce la posible causa del fallecimiento, pues el cuerpo no presentaba señales visibles de violencia.

Los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) se movilizaron al sector para resguardar el área y coordinar los protocolos correspondientes, mientras quedaban a la espera de la presencia de los equipos del Ministerio Público.

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