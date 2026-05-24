 Video muestra colisión de buques en Santo Tomás de Castilla
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Video muestra colisión de buques en Santo Tomás de Castilla

Autoridades indicaron que el choque de los buques no afectó las operaciones de zarpe y atraque en Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios.

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El accidente quedó captado por varios videos compartidos en redes sociales. , Captura de pantalla.
El accidente quedó captado por varios videos compartidos en redes sociales. / FOTO: Captura de pantalla.

El Ministerio de la Defensa Nacional (MINDEF) informó, en su calidad de autoridad marítima nacional, que el pasado sábado, 23 de mayo de 2026, ocurrió una colisión de dos buques mercantes en el área del Canal de acceso y Dársena de Maniobras del Puerto de Santo Tomás de Castilla.

La entidad agregó que el incidente ocurrió a eso de las 15:26 horas y que el mismo no afectó las operaciones de maniobras de zarpe y atraque en los puertos de Santo Tomás de Castilla y Puerto Barrios, en el Departamento de Izabal. Recalcaron que las mismas continuaron siendo normales.

  

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