 Arévalo supervisa modernización del Aeropuerto La Aurora

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Nacionales

Arévalo supervisa avances en seguridad y modernización del Aeropuerto La Aurora

El presidente Bernardo Arévalo verificó los avances en controles de acceso, videovigilancia, inspección tecnológica y capacidad de respuesta ante incidentes implementados en la terminal aérea.

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El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa tras hacer un recorrido en el Aeropuerto Internacional La Aurora, el martes 16 de junio de 2026., Omar Solís/Emisoras Unidas
El presidente Bernardo Arévalo durante la conferencia de prensa tras hacer un recorrido en el Aeropuerto Internacional La Aurora, el martes 16 de junio de 2026. / FOTO: Omar Solís/Emisoras Unidas
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El Aeropuerto Internacional La Aurora (AILA), la principal terminal aérea de Guatemala, ha experimentado una serie de mejoras significativas en su infraestructura y sistemas de seguridad. Estas transformaciones, que buscan modernizar los procesos operativos y reforzar la capacidad de respuesta ante cualquier incidente, fueron verificadas personalmente este martes 16 de junio por el presidente de la República, Bernardo Arévalo.

De acuerdo con la información compartida por el Gobierno, la supervisión realizada por el mandatario subraya el compromiso de la actual administración con la recuperación y el fortalecimiento de la aviación civil del país, tras un periodo crítico que estuvo cerca de la descalificación internacional.

Durante el recorrido por las instalaciones del AILA, Arévalo estuvo acompañado por la ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, Norma Zea; el viceministro de Transportes, Fernando Suriano; y la embajadora de China (Taiwán), Vivia Chun-Fei Chang. La comitiva constató los avances impulsados por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que se enfocan en garantizar operaciones más seguras y eficientes, en estricto apego a los estándares internacionales de la aviación civil.

Modernización de accesos y control en tiempo real

Uno de los pilares de este nuevo enfoque es la modernización de los controles de acceso a zonas restringidas del aeropuerto. El AILA ha integrado tecnología avanzada que permite la verificación en tiempo real de la información de las Tarjetas de Identificación Aeroportuaria (TIA). Este sistema refuerza los controles y facilita la trazabilidad de quienes ingresan a áreas críticas, fortaleciendo la seguridad en la terminal.

La comitiva presidencial también presenció la incorporación de equipos de inspección por Rayos X de última generación. Estos equipos agilizan y hacen más segura la revisión de pasajeros, equipajes y objetos destinados a áreas de seguridad. Su tecnología avanzada mejora la capacidad para detectar objetos prohibidos o restringidos, optimizando la operación y reduciendo riesgos.

Videovigilancia y monitoreo de alto alcance

Otro avance clave es el nuevo sistema integral de videovigilancia desarrollado con el apoyo de la Embajada de Taiwán. Esta iniciativa contempla:

  • Instalación de más de 300 cámaras para la cobertura total de las instalaciones
  • Creación de un moderno Centro de Monitoreo equipado con tecnología de punta
  • Habilitación de un Centro de Control de Incidentes que refuerza la coordinación y reacción ante eventos de seguridad

Refuerzo en personal especializado y ciberseguridad

La actual administración también priorizó el aumento de agentes AVSEC, personal especializado en seguridad aeroportuaria, incrementando la cobertura y supervisión en diversas áreas estratégicas dentro del aeropuerto. Además, han fortalecido la inspección de vehículos, implementado sistemas biométricos para el control de acceso y trabajado en el mantenimiento de equipos de seguridad.

Un aspecto destacado de la estrategia es el mejoramiento continuo de la ciberseguridad y la modernización de la infraestructura, áreas consideradas esenciales para garantizar operaciones eficientes y confiables.

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Aeropuerto Internacional La Aurora, en zona 13 de Ciudad de Guatemala. - Omar Solís/Emisoras Unidas

Reconocimiento internacional y compromiso continuo

Durante el recorrido, Arévalo destacó que el aeropuerto estuvo recientemente cerca de ser desclasificado por problemas operativos, pero los esfuerzos actuales han revertido esa situación, al punto que una revista especializada lo clasificó entre los destacados de América Latina. El presidente reconoció que aún queda trabajo por realizar y subrayó: "estamos trabajando para recuperar y dignificar el principal aeropuerto del país".

La ministra Zea, por su parte, afirmó que los avances en seguridad son notables y forman parte de la modernización integral que lidera la actual administración. A la vez que reiteró el compromiso de la cartera a su cargo, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, para seguir reforzando la seguridad operacional y aeroportuaria en beneficio de pasajeros, operadores y la comunidad aeronáutica.

* Con información del Gobierno de Guatemala y Omar Solís, Emisoras Unidas Digital.

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