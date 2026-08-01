 Confirman la muerte de popular estrella de Netflix
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Confirman la muerte de popular estrella de Netflix

Avalancha cobra la vida de reconocida estrella de Netflix.

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Muere Nirmal Purja, estrella de Netflix., Redes sociales.
Muere Nirmal Purja, estrella de Netflix. / FOTO: Redes sociales.
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El reconocido alpinista nepalí Nirmal Purja, protagonista del documental de Netflix "14 Peaks: Nothing Is Impossible", murió tras la avalancha que sorprendió a una expedición en el Broad Peak, una de las montañas más altas y peligrosas del mundo, ubicada en el norte de Pakistán.

La noticia fue confirmada este sábado por Elite Expeditions, empresa fundada por el propio montañista, que informó sobre el fallecimiento de Purja luego de permanecer desaparecido desde el jueves, cuando una avalancha impactó al grupo de escaladores y se perdió el contacto con el campamento base.

En un comunicado, la compañía lamentó la muerte del alpinista y confirmó que otros integrantes de la expedición también perdieron la vida durante el accidente. Mientras tanto, equipos de rescate apoyados por helicópteros del Ejército de Pakistán continúan la búsqueda de al menos seis personas que siguen desaparecidas.

Hasta el momento, las autoridades han localizado cuatro cuerpos, de los cuales tres ya fueron recuperados. Sin embargo, reconocieron que las posibilidades de encontrar sobrevivientes disminuyen debido a las difíciles condiciones del terreno y al tiempo transcurrido desde la tragedia.

¿Quién era Nirmal Purja?

Purja, conocido mundialmente como "Nims Dai", alcanzó fama internacional en 2019 al escalar las 14 montañas de más de 8 mil metros en apenas 189 días, una hazaña que quedó documentada en la producción de Netflix y que lo convirtió en una de las figuras más influyentes del montañismo moderno.

Su legado fue destacado por Elite Expeditions, que lo describió como un líder capaz de inspirar a millones de personas con su valentía, disciplina y la convicción de que los límites humanos siempre pueden superarse.

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