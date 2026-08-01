Resultado Mixco vs. Suchitepéquez - Jornada 2 Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 continuó este sábado con el inicio de la segunda jornada, que abrió su actividad con el enfrentamiento entre Deportivo Mixco y CSD Suchitepéquez en el Estadio Santo Domingo. En un compromiso de escasas emociones durante gran parte del encuentro, los chicharroneros lograron imponer condiciones en la segunda mitad para quedarse con una valiosa victoria por 2-0 y sumar sus primeros tres puntos del campeonato.
La primera parte estuvo marcada por un juego trabado y con constantes interrupciones debido a las faltas cometidas por ambos equipos. Las tarjetas amarillas fueron más protagonistas que las oportunidades de gol, ya que ninguno de los dos conjuntos consiguió generar peligro real sobre las porterías defendidas por Kevin Moscoso, de Mixco, y el costarricense Jussef Delgado, guardameta de Suchitepéquez, quienes tuvieron una jornada relativamente tranquila antes del descanso.
El gol de Mixco llegó en el segundo tiempo
El panorama cambió tras el inicio del complemento, cuando el técnico de Mixco, Fabricio Benítez, apostó por reforzar el ataque. La decisión rindió frutos al minuto 57, cuando el delantero argentino Nicolás Martínez volvió a demostrar su olfato goleador. El bicampeón de goleo conectó de cabeza un preciso centro enviado por Kennedy Rocha y envió el balón al fondo de la red para marcar el único tanto del encuentro, suficiente para inclinar la balanza a favor del conjunto local, cerca del final del partido (89) Martínez sellaría su doblete desde el punto penal.
Con este resultado, Deportivo Mixco consiguió su primera victoria del Apertura 2026 y llegó a tres puntos luego de dos jornadas disputadas. En contraste, CSD Suchitepéquez continúa sin encontrar el ritmo esperado en su regreso a la Liga Nacional de Guatemala. El cuadro venado únicamente ha cosechado una unidad de seis posibles, por lo que deberá reaccionar en las próximas fechas si pretende alejarse de los últimos puestos y consolidar su permanencia en la máxima categoría.