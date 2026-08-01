 Resultado Mixco vs. Suchitepéquez - Jornada 2 Apertura 2026
Deportes

Mixco vence a Suchitepéquez y consigue su primer triunfo del Apertura 2026

El conjunto chicharronero rompió el empate en el segundo tiempo y derrotó 2-0 a Suchitepéquez, que sigue sin encontrar el camino en su regreso a la Liga Nacional.

Compartir:
Once del Deportivo Mixco ante el CSD Suchitepéquez - Deportivo Mixco
Once del Deportivo Mixco ante el CSD Suchitepéquez / FOTO: Deportivo Mixco
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

El Torneo Apertura 2026 continuó este sábado con el inicio de la segunda jornada, que abrió su actividad con el enfrentamiento entre Deportivo Mixco y CSD Suchitepéquez en el Estadio Santo Domingo. En un compromiso de escasas emociones durante gran parte del encuentro, los chicharroneros lograron imponer condiciones en la segunda mitad para quedarse con una valiosa victoria por 2-0 y sumar sus primeros tres puntos del campeonato.

La primera parte estuvo marcada por un juego trabado y con constantes interrupciones debido a las faltas cometidas por ambos equipos. Las tarjetas amarillas fueron más protagonistas que las oportunidades de gol, ya que ninguno de los dos conjuntos consiguió generar peligro real sobre las porterías defendidas por Kevin Moscoso, de Mixco, y el costarricense Jussef Delgado, guardameta de Suchitepéquez, quienes tuvieron una jornada relativamente tranquila antes del descanso.

El gol de Mixco llegó en el segundo tiempo

El panorama cambió tras el inicio del complemento, cuando el técnico de Mixco, Fabricio Benítez, apostó por reforzar el ataque. La decisión rindió frutos al minuto 57, cuando el delantero argentino Nicolás Martínez volvió a demostrar su olfato goleador. El bicampeón de goleo conectó de cabeza un preciso centro enviado por Kennedy Rocha y envió el balón al fondo de la red para marcar el único tanto del encuentro, suficiente para inclinar la balanza a favor del conjunto local, cerca del final del partido (89) Martínez sellaría su doblete desde el punto penal.

Con este resultado, Deportivo Mixco consiguió su primera victoria del Apertura 2026 y llegó a tres puntos luego de dos jornadas disputadas. En contraste, CSD Suchitepéquez continúa sin encontrar el ritmo esperado en su regreso a la Liga Nacional de Guatemala. El cuadro venado únicamente ha cosechado una unidad de seis posibles, por lo que deberá reaccionar en las próximas fechas si pretende alejarse de los últimos puestos y consolidar su permanencia en la máxima categoría.

Foto embed
Partido entre Mixco y Suchitepéquez por la segunda jornada del Apertura 2026 - CSD Suchitepéquez
Standings provided by Sofascore

En Portada

Autorizan alza al precio del pasaje por costos del diéselt
Nacionales

Autorizan alza al precio del pasaje por costos del diésel

05:09 PM, Ago 01
Hombre es sorprendido atacando con arma blanca a su mamát
Nacionales

Hombre es sorprendido atacando con arma blanca a su mamá

03:25 PM, Ago 01
Caminata por la Juventud recorre las calles de la capitalt
Nacionales

Caminata por la Juventud recorre las calles de la capital

01:43 PM, Ago 01
Video muestra los graves daños que dejó carro bomba en Cúcutat
Internacionales

Video muestra los graves daños que dejó carro bomba en Cúcuta

01:19 PM, Ago 01
Mixco vence a Suchitepéquez y consigue su primer triunfo del Apertura 2026t
Deportes

Mixco vence a Suchitepéquez y consigue su primer triunfo del Apertura 2026

04:55 PM, Ago 01

Temas

Mundial 2026DestacadasFútbol#ViralesMundial2026GuatemalaArgentinaFIFAEstados UnidosuniversofutbolMessiEspaña
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Kylian Mbappé ,Redes sociales
Gaming

EA Sports FC 27 apuesta nuevamente por Kylian Mbappé y anuncia la presentación oficial del juego

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Comida ,Comida
Salud

Realidad o mito: ¿Tapar la comida caliente la echa a perder?

Mosquitos ,Mosquitos
Salud

¿Por qué Google quiere liberar más de 30 millones de mosquitos y qué busca conseguir con eso?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar