Caminata por la Juventud recorre las calles de la capital

La caminata por la Juventud 2026, integrada por cientos de guatemaltecos avanzó este sábado, 1 de agosto de 2026, desde la Municipalidad de Guatemala hasta el Palacio Nacional de la Cultura, en un recorrido que contó con música, disfraces y otras amenidades. María Alejandara, una de las voluntarias de la actividad, instó a los guatemaltecos a participar en el evento e instó a los jóvenes a empadronarse para emitir su voto en las próximas elecciones.
Durante el recorrido se pudo apreciar la presencia de varias bandas escolares y de voluntarios quienes portaban carteles instando a los jóvenes para que integren grupos de voluntarios especialmente en el Tribunal Supremo Electoral (TSE). María Alejandra agregó que en la Plaza de la Constitución mantienen un puesto, en el estand número 11, para que los jóvenes se conozcan el proceso de voluntariado cívico electoral de cara a las elecciones del próximo año.
La entrevistada indicó que en la Plaza de la Constitución tiene varias actividades lúdicas para atraer a la juventud, entre ellas juegos y otras amenidades. La comunicadora aseguró que las acciones en este evento se hacen para que los guatemaltecos conozcan el proceso de voluntariado en el país.
El evento permanecerá en la Plaza de la Constitución hasta las 16:00 horas de este sábado. En la actividad, varias organización instalaron kioscos de información para impartir temas como educación sexual, voluntariado y arte, entre otros.
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Ofrecen curso para el voluntariado cívico electoral
En su portal web, el TSE ofrece varias opciones para tomar cursos virtuales para hacer voluntariado cívico electoral de cara para las elecciones de 2027. La entidad asegura que esas opciones se dan a conocer con el objetivo firme de fortalecer la transparencia y promover una ciudadanía activa.
"El Instituto Electoral del Tribunal Supremo Electoral (TSE) abre oficialmente las inscripciones para su nueva oferta de formación virtual. Esta iniciativa invita a los guatemaltecos, tanto dentro como fuera del territorio nacional, a actualizar y reforzar sus conocimientos cívicos de manera gratuita y flexible", afirma el máximo ente electoral en su página web.
Llamado con énfasis en la juventud
Con el lema de "juventud al frente", el TSE mantiene una convocatoria especial para el voluntariado cívico electoral con la opción de obtener una certificación oficia. El ente asegura que por ese medio hace un llamado con especial énfasis a la juventud de Guatemala para integrarse al curso de Voluntariado Cívico Electoral.
"Este programa está diseñado específicamente para que las nuevas generaciones dejen de ser espectadoras y asuman un rol protagónico en el proceso electoral de 2027", asegura el portal web.
Según los organizadores, el curso permite a los futuros voluntarios identificar y aplicar, de manera ética y responsable, los principios, roles y procedimientos del voluntariado cívico electoral. "El objetivo central es que los jóvenes contribuyan activamente al fortalecimiento de la democracia y a la transparencia de las elecciones en el país, bajo la guía y acompañamiento técnico del Tribunal Supremo Electoral", afirmaron.
Dentro de los cursos, los interesados podrán aprender acerca de:
- Rol de los fiscales de organizaciones políticas.
- Políticas Públicas y Participación Ciudadana.
- Nuevas Generaciones Ciudadanas para la Democracia.
- Programa de Educación para la Democracia - Fase 3.